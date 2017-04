Idioma extranjero: Tips para aprenderlo incorporándolo en tu vida diaria

No hace falta que dediques mucho tiempo a estudiar el nuevo idioma, pero debés encontrar un rato al día para exclusivo para realizar esa tarea. Si mantenés la constancia te podés sorprender de los buenos resultados que podés obtener con el tiempo. ¡La constancia y la persistencia son el secreto para el aprendizaje diario de un idioma nuevo!

Una forma de practicar el idioma que te interesa de forma diaria es a través de algunas aplicaciones de móvil, gratuitas y muy prácticas como es Duolingo que pueden ayudarte a mantener tus habilidades del lenguaje en curso y que no se vaya de tu mente. Además podrás acceder a sus ejercicios y repasos en cualquier momento.

Cualquier oportunidad será buena para que practiques el idioma diariamente, si no lo hacés, perderás la fluidez verbal. El truco está en usar el idioma en clase, en casa o manteniendo conversaciones contigo mismo o con otras personas que puedan dominar también este idioma.

No tengas pereza en escribir

