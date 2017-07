Impactante video: así fue el choque de Rivarola y Circunvalación

La esquina del accidente múltiple tiene semáforo y cámara de seguridad, de la que surgió el video ahora difundido. Con este material, la Justicia determinará las responsabilidades en el choque que por milagro no tuvo heridos graves.

