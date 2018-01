Impactantes amenazas del clan Funes tras un violento crimen en zona sur

El brutal crimen del joven Ulises Funes, integrante de la familia que disputa territorio en la zona sur con Alexis Camino –hijo del fallecido líder de la barrabrava de Newell's– expuso la violencia con la que se manejan estas organizaciones delictivas en Rosario. El asesinato de este chico, ocurrido el domingo por la noche en Entre Ríos y Garay, generó que sus hermanos hicieran público a través de las redes sociales que van a dejar "filas de muertos" como venganza.

Dos de los presuntos líderes de esta banda publicaron desde sus Facebook mensajes amenazantes. A un posteo hecho por la novia de la víctima se sumaron dos comentarios de Lautaro "Lamparita" Funes, detenido por la Policía Federal e imputado por 14 delitos de competencia provincial.

"Se piensan que me quebraron matando a mi hermano. Saben que tengo ganas de salir a matar, que tengo más que antes. No saben que la guerra no terminó. La guerra va a terminar cuando los mate a todos, hasta la generación más chica. O me matan a mí. Estoy fuerte y de pie. Este año me voy y a ustedes les falta más. Hermano, sabés que a tu muerte la voy a vengar y después que pague como tenga que pagar, no me importa, pero me la van a pagar. Siempre te voy a recordar, gordito", comentó Lautaro Funes

"A mi hermano no me lo devuelve nadie. Pero ellos van a tener que hacer fila para velar la de muertos que voy a dejar", agregó en otro posteo.

Lo llamativo de "Lamparita" es que hizo las publicaciones mientras está detenido en la cárcel de Piñero por haber cometido 14 delitos entre diciembre de 2015 y mayo del año pasado. Se lo acusa por los delitos de robo calificado, abuso de arma, amenazas, portación ilegítima de arma de fuego, lesiones, asociación ilícita y dos homicidios, uno consumado y otro en grado de tentativa.

En tanto, el otro familiar que hizo una advertencia fue Alan Funes, joven sospechado de haber asesinado el 1º de mayo de 2016 a Eugenio "Pupi" Solano en supuesta venganza al crimen de su madre. Es también la persona que se vio a través de Rosario3.com celebrando Año Nuevo con una ráfaga de disparos al aire con una ametralladora.

"Descansá en paz con la mami. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Juro por mi hija que los mato a todos. Uno por uno los voy a matar a estos giles hijos de puta sin sangre, que no les da la nafta para pegarme a mí. Por qué no me vienen a buscar a mí, que me mandan en cana con la yuta, la única forma que tienen para sacarme de la calle porque no les da. Son giles, se la agarraron con vos, que no te metías, trabajabas. Te juro que los voy a matar a todos. Cuídenme siempre, nunca voy a dejar sus nombres morir", señaló Alan Funes, que está prófugo, en su cuenta de Facebook.

Sobre este joven pesan órdenes de captura nacional e internacional por parte de la Justicia provincial. Incumplió el arresto domiciliario pactado en octubre del año pasado por el crimen de Solano y además quedó demostrado con el video exhibido por este medio que cometió el delito de portación ilegal de arma de guerra. Se hicieron varios allanamientos el viernes pasado y no lo encontraron. Tampoco la ametralladora.