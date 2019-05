Impresionante vuelco de un camión hacia colectora de Circunvalación

Un impresionante accidente, afortunadamente sin víctimas, ocurrió esta madrugada en avenida Circunvalación, entre 27 de Febrero y Rivarola. A esa altura, un camión que transportaba aceite de girasol hacia Puerto General San Martín se despistó y cayó hacia una de las colectoras. El vehículo quedó destrozado y el chofer se salvó de milagro. “Volví a nacer”, comentó.

De acuerdo al informe del periodista de El Tres, Juan Cruz Funes, el siniestro ocurrió a las 1.15 de la madrugada sobre Circunvalación, entre 27 de Febrero y Rivarola, en la mano que va hacia el norte.

Un camionero que llevaba aceite puro de girasol desde la ciudad bonaerense de Junín –de donde es oriundo el conductor- hacia Puerto General San Martín, se despistó solo, sin la intervención de otro vehículo, y volcó de manera espectacular. Incluso parte del acoplado quedó colgando del guardarraíl.

Así quedó el camión que volcó. (Rosario3.com)

Jorge, el camionero, detalló en el programa Esto se baila así (Radio 2): “La verdad no sé muy bien qué me pasó, se me descontroló el camión y no lo pude volver a subir”. Sobre su estado de salud, indicó: “Tengo algunos raspones, pero gracias a Dios la puedo contar”.

“Me raspé un poco la mano y la cara, pero por suerte no tengo nada”, amplió el conductor del camión. El hombre contó que conoce la traza porque pasa por allí “todas las semanas”.

La impactante escena del accidente. (Rosario3.com)

“No me chocó nadie, me fui sólo”, describió. Y después aseguró que “es la primera vez que me pasa en 20 años en la ruta”.

“Volví a nacer; toda la gente que vio el accidente me daba como mínimo en estado grave”, apuntó el camionero, todavía shockeado por el accidente que le tocó protagonizar.

Las tareas para retirar el camión. (Rosario3.com)

El tránsito no fue cortado porque el camión quedó sobre la colectora. Se estaban desarrollando las tareas para retirar el pesado vehículo.