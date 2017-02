Imputan al abogado por un crimen: “Hay datos escalofriantes”

Marcos Cella, abogado penalista que trabajó en casos de amplia resonancia mediática –por ejemplo, defendió a un acusado de disparar contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti–, se presentó este jueves en Fiscalía y luego fue trasladado a la cárcel de Piñero, desde donde ahora será conducido a los Tribunales provinciales de Rosario para su imputación.

Si bien aclaró que por ahora todo sigue siendo “materia de investigación”, de su parte descarta una imputación contra el abogado por instigación. “Creo que la figura es participación, no sé en qué grado”, señaló.

