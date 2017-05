Incendio en barrio Ludueña destruyó tres casas

Consultada por los agentes, una de las damnificadas, una mujer de 27 años, contó que se dieron cuenta del fuego porque su hijo menor dio la voz de alerta. Habría sido por un cortocircuito. Al principio intentaron apagar el fuego entre ellos pero no lo consiguieron.

Tres casas se destruyeron por completo este jueves por la noche al desatarse un incendio en el barrio Ludueña de Rosario. No se registraron heridos pero el daño a las viviendas fue total. Piden ayuda.

