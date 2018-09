Incicco criticó a Lifschitz y a la "esquizofrenia rayana con el gataflorismo del socialismo"

El diputado nacional por Santa Fe, Lucas Incicco visitó este domingo los estudios de Radio 2, y dijo que la posible ausencia del gobernador en el encuentro convocado por Mauricio Macri para el próximo martes “es propio de la esquizofrenia casi rayana con el gataflorismo del socialismo”. Además, agregó: “Son momentos difíciles por eso estamos tratando de estar siempre más cerca de quienes más lo necesitan”.

En diálogo con el periodista Daniel De Paola (Todavía no es tarde) el legislador manifestó: “Estamos viviendo momentos difíciles. Decir que es una tormenta, es un eufemismo. Estamos viviendo una crisis y el gobierno es absolutamente consciente de eso. Es el primer paso para empezar a buscar soluciones ciertas y efectivas. Se trata de poder acertar con los remedios adecuados para la enfermedad endémica que venimos padeciendo los argentinos”.

Sostuvo que en Argentina hay dos problemas que son los principales : “El déficit, porque la Argentina estuvo acostumbrada a gastar más de lo que tenía, y la inflación”.

Manifestó que esperan que “ésta sea la última crisis” y reconoció que “se están tomando medidas que son duras, antipáticas, antipopulares, antidemagógicas y eso tiene un costo para la gente y para el gobierno”.

Ante los ajustes, muchos aseguran que Cambiemos gobierna para determinado sector, a lo que Incicco señaló: “Es un prejuicio que determinados sectores de la oposición han intentado machacar. Pero si se toman el trabajo objetivamente de ver las medidas que se han llevado adelante desde este gobierno, es al revés. Hoy tenemos un presupuesto record porque el 76 por ciento del presupuesto de la nación de 2018 va a inversión social”.

“Tuvimos una corrida cambiaria pero, estamos saliendo sin corralitos, sin corralón, sin feriado cambiario, sin allanamientos en la city, sin acusar a periodistas de hacer terrorismo económico. Estamos cambiando en eso. Nos hacemos cargo del problema y tratamos de solucionarlo”, apuntó.

Este martes, Macri citó a una reunión a todos los gobernadores del país para poder debatir sobre la crisis actual. Se anticipó que el gobernador Miguel Lifschitz no asistiría. Incicco fue lapidario a la hora de referirse a la eventual ausencia: “El gobernador tendrá sus prioridades, pero en estos momentos tan críticos que está viviendo el país; y los santafesinos no somos ajenos a eso ya que nos está pegando y fuerte, es un gesto de responsabilidad del gobernador estar en la casa de gobierno y dar su aporte manteniendo su pensamiento. Eso es propio de la esquizofrenia casi rayana en el gataflorismo del socialismo”. Y agregó: “El gobernador tiene que estar a la altura de la circunstancia, tiene que asumir la responsabilidad”.

Otros de los reclamos de Santa Fe hacia Nación es la falta de dinero para obras públicas, a los que Incicco replicó: “Es injusto que la provincia diga que se siente relegada o que es discriminada. Santa Fe ha sido una de las provincias más beneficiadas con esta administración nacional”. Sostuvo que “en 2018 el presupuesto para la obra pública nacional en Santa Fe se duplicó”.

El tema educación y el conflicto con los sueldos docentes no fueron la pasados por alto. Incicco explicó: “Se ha llegado a un acuerdo con los gremios en la UNR. Pero es falso que ha habido un recorte presupuestario porque no lo hubo. Se ha politizado demasiado. Sabemos que el techo de la paritaria es bajo. Cada universidad tiene que negociar y acordar con sus trabajadores su paritaria salarial. No es un tema exclusivamente de la Nación, tiene que ver mucho con la administración de esas casa de estudios. Hay rectores que ganan más que Macri”.

Por último fue consultado para saber si todo este conflicto a nivel país puede afectar el capital político del Pro en Rosario de cara a las elecciones 2019. “Macri está dispuesto a asumir el costo político de estas medidas que se toman y que no son populares, pero está convencido que es el remedio que la Argentina necesita para salir de estas crisis. No tengo dudas que vamos a hacerle la mejor oferta electoral a los santafesinos. Hablar hoy de postulaciones en esta situación complicada es casi como faltarle el respeto a la gente. Es lógico que la figura del Presidente baje en las encuestas, que el sello cambiemos este golpeado por las medidas. Pero somos conscientes que estamos haciendo un muy buen trabajo de fondo. De acá a unos meses vamos a cosechar algo de lo que se está sembrando”.