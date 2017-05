Incidentes con hinchas de Newell's tras la derrota en el clásico

La furia no terminó allí y ciertos grupos continuaron generando desmanes por las calles aledañas, con algunos destrozos y piedrazos, según reflejaron vecinos del parque en las redes sociales.

Los proyectiles que caían a la cancha desde la tribuna ya habían obligado a terminar el clásico rosarino algunos segundos antes de lo estipulado, pero la bronca de muchos hinchas de Newell's por la derrota ante Central no terminó allí y hubo incidentes a la salida del Coloso.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo