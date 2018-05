Incidentes, detenidos y paro en subtes de Buenos Aires

Tras la detención de al menos 16 metrodelegados, entre ellos el titular de la línea C, Néstor Segovia, los trabajadores de subterráneos nucleados en ese sindicato realizan un paro total en todas las líneas.

En el marco de un operativo policial en ese recorrido de subterráneos al menos un trabajador resultó herido, según afirmaron compañeros de Segovia en medio de un clima de fuerte tensión en la estación Las Heras.

"Me detienen porque discuto paritarias, porque estamos defendiendo el bolsillo de los compañeros", dijo Segovia mientras la policía se lo llevaba detenido. "(El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta me manda en cana porque estoy defendiendo a los trabajadores. Me golpearon a mí y a mis compañeros. Les pido a mis compañeros del subte que no paren por Segovia, sino por las paritarias", sostuvo el secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

A partir de las 12 de este martes, pararon las seis líneas de subte y el Premetro”hasta que todos los trabajadores del subte sean liberados", afirmaron los metrodelegados en un comunicado oficial.

Hubo máxima tensión en la estación Pueyrredón de la línea H. Hay 7 detenidos, entre ellos Néstor Segovia



"Larreta me manda en cana porque defiendo a los compañeros. Te equivocaste: no soy delincuente. Discuto paritarias"https://t.co/12UztOnWgQ pic.twitter.com/eNFSGg0oHr — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 22 de mayo de 2018

A su vez, añadieron: "Llamamos a la reflexión al Jefe de Gobierno de la Ciudad y aguardamos que tomen los recaudos para que se establezca el diálogo y se solucione esta situación de conflicto".

Roberto Pianelli, secretario general de metrodelegados, sostuvo que la situación es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. “Hoy estábamos haciendo un paro pacífico, bajaron cinco carros de Infantería y empezaron a golpear, tiraron gases y se llevaron detenidos a los compañeros que estaban parando”, afirmó.

En la misma línea, aseguró: “El Gobierno quiere amedrentar para bajar los salarios. Al final Rodríguez Larreta se salió con la suya e hizo que paremos. Desde las 12 hay paro en las cinco líneas hasta que liberen a los compañeros". "No nos queda otra alternativa que parar", concluyó.

El secretario gremial de Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) y secretario gremial de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), Eduardo López, confirmó que adelantarán para las 18 el paro docente de 24 horas que estaba previsto que comenzara a las 0 de mañana, si los trabajadores "no son liberados".

El operativo de la Policía de la Ciudad se realizó desde pasadas las 7 en vías de la estación Las Heras de la línea H de subterráneos, con el propósito de desalojar a los trabajadores que cumplen con un paro hasta las 12, al igual que en la línea E y el Premetro, en rechazo al acuerdo paritario firmado por la Unión de Transporte Automotor (UTA).

La medida de fuerza de hoy comenzó a las 0 con la paralización de las tareas de limpieza, taller y mantenimiento y continuó con la interrupción del servicio desde las 5.30 en las líneas E y H y el Premetro.

El comisario a cargo del operativo explicó que tenía "orden de hacer funcionar el servicio", en tanto los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) mantuvieron la postura de negarse a bajar de los coches, tras los cual la Policía se retiró.

“El convenio colectivo de trabajo dice que sólo los conductores pueden manejar el coche”, explicó Segovia más temprano, delegado de los metrodelegados, en declaraciones a la prensa en el acceso a la estación Las Heras, que fue cerrada por la policía.

Según explicó, al momento del operativo, no había ningún supervisor ni personal jerárquico para manejar los coches. “Somos 200 trabajadores que no vamos a entregar nuestro puesto de laburo y queremos discutir paritarias”, insistió Segovia tras responsabilizar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por “hacer un circo”.

Los metrodelegados denunciaron que el operativo se cumplió “sin una orden judicial” y que el comisario a cargo les explicó que el Ministerio de Transporte ordenó sacar a los trabajadores. “Si vienen con orden judicial, ¿quién va a manejar si nos vamos todos?”, preguntó en forma retórica Segovia.

En tanto, la empresa Metrovias advirtió en un comunicado de prensa que, de continuar las medidas de fuerza, aplicará “sanciones más severas” de las que realizó hasta el momento con 114 telegramas de suspensión enviados.

También aclaró que inició acciones ante la justicia laboral para lograr el desafuero de “95 delegados gremiales que cuentan con tutela sindical” para la “efectivización de las sanciones”. La empresa recordó asimismo que el acuerdo salarial por paritarias firmado el 12 de abril pasado "está siendo abonado según lo acordado y que “fue rubricado por las partes intervinientes y ajustado completamente a derecho”.

Por su parte, los metrodelegados insisten en que fueron excluidos de las negociaciones y que lo acordado con la UTA “es inadmisible”. “Se sentaron en una mesa y acordaron 15% en tres cuotas y nosotros pedimos que se nos convoque y hagan una oferta razonable”, sostuvo el delegado Brian Aguirre.

Desde el 14 de abril (van 38 días de conflicto), los metrodelegados iniciaron un plan de acción en todas las líneas de subterráneos, que incluyó apertura de molinetes y paros programados de dos horas, que esta semana se profundizó hasta alcanzar las cuatro horas.