Indio Solari: “Por supuesto que estoy a favor del aborto legal”

Cada vez que brinda una entrevista, Carlos “Indio” Solari da que hablar. Esta vez charló largo y tendido en FM La Patriada de Buenos Aires con su biógrafo Marcelo Figueras y con el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández. Habló de su salud, dejó picando que podría hacer una “misa” de despedida y opinó de la actualidad social y política del país. Y se expresó a favor de la legalización del aborto en Argentina, a propósito del debate y votación que se viene en el Senado el próximo 8 de agosto.

Aborto

"Por supuesto que estoy a favor del aborto legal. Hay que reemplazar el riesgo que corren las mujeres cuando están siendo atendidas por una señora del barrio con un perejil y un alambre, ¿Quién puede tolerar eso? Por supuesto que el aborto tiene que ser legal"

"Cuando los jóvenes, las mujeres, los humildes se rebelan y empiezan a señalar verdades que son incontrastables, se transforman en el enemigo de los poderosos"

Recitales

"Vamos a ver si se puede hacer una nueva Misa. Probablemente lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy, para ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario. No me gustaría terminar caminando mucho el escenario, vamos a ver, probablemente haya alguna despedida, sí, vamos a ver, en este momento no puedo decidir eso".

"El vivo es el lugar más cómodo que tengo sobre la faz de la tierra, no hay lugar más cómodo que el escenario. No sé por qué, quizás lo que me pasó es que fue creciendo paulatinamente, no es que de repente un producto me puso de moda o algo así. Desde que empezamos con Los Redondos en lugares donde habían cien o ciento cincuenta personas, de ahí a un lugar para 350 y así. Sin darnos cuenta la gente nos fue llevando hacia ámbitos más grandes y de pronto todo terminó en esta especie de locura inentendible hasta para mí".

Salud

"El estado de ánimo está inquieto, como creo que esta el estado de ánimo de todo el mundo. Han pasado cosas muy graves. Creo, supongo que eso nos tiene inquietos, al menos inquietos".

"La salud esta como la de mucha gente. Hay un problema con la medicación, nomás, que no me cubre las tres horas de la ingesta, entonces hay momentos en los que estoy inquieto, que no estoy bien y hay momentos, como ahora, que me siento relajado y estoy bien".

"Es una enfermedad, las enfermedades nunca trae buenas noticias. Hay que asumirlas y bueno, así estoy. Hay momentos en los que no estoy bien y hay momentos en los que sí".

Política

"La inquietud a la que me refiero es lógica, el país está pasando por un momento muy desordenado, caótico, grave, muy grave. Es muy difícil estar apartado de la circunstancia en la que está uno metido".

"La gente cree que el neoliberalismo es una cuestión tan solo económica, pero es cultural, es una pelea cultural la que hay que darle".

"Muchas de las cosas que se deciden acá, como lo que está pasando con la economía, es una decisión que viene de otro lado. Por algo nos están regalando plata, 400.000 millones de dólares no se pueden devolver nunca".

"Hay una cosa sorprendente en el asunto de Santiago Maldonado: que alguien que está muerto nade contra la corriente se hace muy difícil de entender".

"La aristocracia es parecida a la de Australia, donde para ser una familia bien tenés que ser descendiente de los presos, acá tenés que ser descendiente de los contrabandistas”.