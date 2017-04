Informe: legisladores provinciales y nacionales, sin sesionar desde marzo

Es escasa la actividad legislativa en lo que va del año. Tanto en la Legislatura santafesina como en el Congreso de la Nación no hay sesiones desde el mes pasado, según un informe presentado en De 12 a 14 (El Tres) por el periodista Sergio Roulier. Los datos:

-Senado provincial: hace cinco semanas que no sesionan, después del envío del proyecto de ley de paridad de género que anunció el gobernador para cargos electivos el 8 de marzo pasado. Hay enojo entre los senadores provinciales que se resisten al proyecto. Esta Semana Santa no sesionan tampoco. Y se cree que no lo harán hasta el 1º de mayo, día de apertura de sesiones ordinarias que encabezará Miguel Lifschitz

-Diputados provinciales: hubo una sesión extraordinaria el 16 de febrero y otras dos el 3 y 17 de marzo. Una sesión especial por el 24 de marzo. Y la asamblea que aprobó los pliegos de nuevos fiscales y jueces. Hubo aprobaciones de temas como la asistencia a empleados de Sancor y las modificaciones al Código Procesal Penal. Esta semana no hay sesiones y se cree que la próxima tampoco. Pasarán a la preparatoria para la apertura de sesiones ordinarias a desarrollarse la ultima semana de abril.

-Diputados nacionales: una sesión extraordinaria el 15 de febrero, cuando se aprobó la nueva ley ART. La apertura de ordinarias con el presidente Mauricio Macri el 1º de marzo y la sesión del 22 de ese mes, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue a dar su informe a la Cámara.

-Senadores nacionales: participaron sólo de la apertura de sesiones ordinarias y una sesión ordinaria del 29 de marzo.

-Concejo Municipal: sesionaron en dos extraordinarias en febrero. También el 10, 16, y 30 de marzo en ordinarias. Y otra el 5 de abril. Esta semana no, por el jueves y viernes santo.