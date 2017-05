Inició una campaña por Facebook para pedir una muerte digna

Un madrileño que vive postrado en una cama debido a que padece esclerosis múltiple inició una campaña a través de las redes sociales para solicitar una muerte digna.

“Soy Luis de Marcos y reivindicó el derecho a poder morir dignamente. Hoy soy yo, pero mañana podrías ser tú. Por suerte tengo familia y amigos que me acompañan en este duro camino. ¿Me acompañas tú? ”, escribió el hombre de 50 años en su cuenta de Facebook para iniciar una campaña por una muerte digna.

De Marcos lleva más de una década luchando contra la esclerosis múltiple primaria progresiva y su situación empeora día a día. “Los dolores insoportables de la enfermedad que me ha tocado, me hacen desear abandonar este mundo ya, antes del tiempo que la naturaleza y por desgracia la legislación española me han asignado”, explicó el hombre y agregó: “No me permiten acceder a la sedación extrema, que es la única que me puede sacar de la tortura que estoy viviendo”.

Según pudo constatar un periodista de la Cadena Ser, el hombre vive como un vegetal, postrado en una cama, solo mueve la cabeza y tiene dificultades para hablar y respirar. “Esto es una cárcel dentro de mi propio cuerpo, lo único que me funciona es el cerebro al que todavía no le ha atacado la enfermedad”, relató Luis a ese medio.

“La eutanasia es la salida compasiva a un drama indeseado, la sedación extrema decidida por el enfermo es lo mínimo exigible a una sociedad civilizada”, exigió el hombre en su campaña de Facebook.