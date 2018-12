Insólito: robaron un cajón con un muerto adentro en La Piedad

Una desagradable sorpresa se llevó una mujer este miércoles cuando fue a visitar el nicho de su padre en el cementerio La Piedad. El cajón no estaba, el cuerpo tampoco. Exigen explicaciones a las autoridades, ya que desconocen cuándo ocurrió el robo del ataúd con el cadáver adentro.

Ángel Pablo Roset murió a los 67 años, el 4 de octubre de 2013. Su hija, Roxana, no iba a visitarlo hace tres meses. Aprovechó la fecha del cumpleaños de su padre para recordarlo. Sin embargo, se encontró que el nicho estaba completamente vacío y las autoridades no pudieron explicar qué había ocurrido.

"Voy a presentar una denuncia porque no me dan respuesta. No me saben decir cuándo ocurrió. La placa de mármol desapareció íntegra", comentó a Rosario3.com.

Roxana se mostró acongojada por la situación y sorprendida porque la familia "está al día" con el cementerio.