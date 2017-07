Investigación científica: El CONICET es la segunda mejor institución latinoamericana

En el ranking mundial global, que incluye a más de 5.000 instituciones universitarias, organismos gubernamentales, privados y de salud de todo el mundo, el CONICET se ubicó en el puesto número 182, siendo la única institución del país entre las primeras 500 posiciones de la lista, según Universia . Con respecto a la edición 2016 de este ranking, el CONICET escaló 92 puestos. El primer puesto le correspondió a la Academia China de Ciencias (Chinese Academy of Sciences), quién desplazó del primer puesto al Centro Nacional de Investigación Científica, de Francia.

