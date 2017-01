Investigan abuso sexual en un micro con hinchas del Colo Colo

Una joven chilena que viajaba en un micro con hinchas del Colo Colo rumbo a Brasil denunció en un control policial de Entre Ríos que fue violada. Los 45 pasajeros y los dos choferes fueron demorados; 44 de ellos luego continuaron viaje. No se detectaron signos de violencia física en la muchacha.

