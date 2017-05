Investigan la extraña muerte de una mujer en la comisaría 10ª

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervino a través de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Walter Jurado. Según se explicó desde el MPA, el preinforme de la autopsia arroja que el cuerpo no presenta signos de violencia externa, solo escoriaciones leves (raspones), algunas de vieja data. No se hallaron lesiones en zona de cuello y tampoco presentaba lesiones internas. Se esperaba el examen toxicológico para determinar si había tomado alguna sustancia.

Una mujer murió anoche en la comisaría 10ª, en la zona norte de Rosario, y la Justicia investiga los pormenores del confusa hecho. Fuentes policiales indican que se desvaneció y perdió la vida en el lugar, tras sufrir una especie de crisis nerviosa. El preinforme de la autopsia realizada este jueves sostiene que no se ven signos de violencia y ahora se espera el resultado se los estudios toxicológicos para determinar si la afectó algo que ingirió. Compañeros y compañeras de trabajo en dos escuelas de la ciuidad, donde la mujer se desempeñaba como bibliotecaria (la Gurruchaga y la Técnica 464), al igual que padres de alumnos, la describieron como una persona normal, "dulcísima", y se mostraron consternados por la noticia.

