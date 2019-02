Irízar: “Vamos a hacer la denuncia para parar a estos violentos”

La precandidata a intendenta, Verónica Irízar, anunció que denunciará al militante Guillermo Píccolo luego de que ayer la persiguiera e insultara junto a vecinos de República de la Sexta en inmediaciones del Centro Municipal de Distrito Centro. También lamentó y se solidarizó con el equipo periodístico de El Tres a quienes Piccolo agredió verbalmente porque, supuestamente, no les hacen notas.

En contacto con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), la actual concejala del Frente Progresista Cívico y Social, Verónica Irízar, confirmó que hará una presentación a la Justicia para denunciar al militante social Guillermo Píccolo por increparla a ella y a su equipo de prensa tras la finalización de una conferencia de prensa en el marco de la campaña electoral que intenta impulsarla como candidata a jefa de gobierno local. “Voy a denunciar para parar a estos violentos que no luchan por los intereses de los vecinos, que la Justicia investigue a fondo”, sostuvo.

“Fue todo muy violento, ingresó al bar, yo ya había hablado con unas mujeres que estaban con él y les pedí que me esperaran, que las iba a escuchar pero estaba terminando una nota y empezaron a insultarme y a agredirme”, recodó sobre lo que sucedió este jueves. Incluso, de acuerdo a lo que aseguró, Piccolo “intentó pegarme y el camarógrafo de El Tres, a quien agradezco mucho, puso su cuerpo en el medio”.

Irízar también lamentó “la actitud de las mujeres que estaba con él” y consideró: “Tienen discursos feministas pero fueron igual o más violentas que él (por Piccolo). Una de ellas le pegó con su puño al vidrio de mi auto. Duele mucho que las mujeres sean así cuando estamos luchando para tener una sociedad sin violencia y con igualdad”.

La edila confió que ayer a la tarde “el cuerpo me pasó factura por tanta violencia”. Hoy, ya reestablecida, remarcó: “Voy a trabajar para una ciudad en que no haya lugar para esto, no nos van a amedrentar. No puede ser que uno grupo frene el desarrollo de un barrio”.

Por último adelantó: “Vamos a presentar pruebas a la Fiscalía, ya hay varias caudas abiertas porque esta gente intenta, sistemáticamente, impedir que la obra avance”, dijo en relación a los trabajos que el municipio lleva a cabo en cercanías a la Ciudad Universitaria.