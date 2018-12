Isela Costantini: "Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

La ex CEO de Aerolíneas Argentina, Isela Costantini, dio su opinión sobre cuál debería ser la imagen de las mujeres en el trabajo. Fue durante una entrevista para LN+ a propósito del lanzamiento de su libro Un líder en vos y tras la multiplicación de denuncias por abuso y acoso sexual que generó el caso Thelma Fardín-Juan Darthés.

"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si te ven un decote (sic)…naturalmente los ojos se les van a ir. Será tu habilidad (para contrarrestarlo) tener una voz o hacer una presentación más fuerte", aseguró Isela Costantini en diálogo con el periodista Pablo Sirvén para el ciclo Hablemos de otra cosa.

Costantini insistió que durante su carrera profesional evitó usar "decotes", que es como se le dice al escote en su Brasil natal: "Hay personas que se sienten más cómodas y les encantan usarlos. En vez de decir lo que tiene que hacer uno y el otro, yo lo que digo en mi libro es qué imagen tenés".

Luego, tras ser consultada si su postura era similar a la de Nicolás Repetto –que en una ocasión le preguntó a una víctima de abuso si estaba vestida de forma sexy–, dijo: "Yo creo que si te pusiste el decote, hacete cargo de lo que va a generar".

"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando –reflexionó–. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Me silbaron, iba caminando a las 11.30 de la noche; tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y una se siente como si fuera una cosa. Obviamente es una sensación muy fea, no estaba vestida para llamar la atención, pero creo que hay lugares y lugares y vestimentas y vestimentas".