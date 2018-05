Javier Bardem se molestó por una pregunta sobre Penélope Cruz

El actor Javier Bardem reaccionó con vehemencia ante la pregunta de un periodista, con una orientación sexista, en relación al trabajo cinematográfico que comparte con su esposa Penélope Cruz. Más tarde, el notero se disculpó y consideró que el español no le entendió.

De acuerdo a lo que publicó el diario El País, un periodista chileno lo interrogó sobre si él podría ser "el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer", durante una conferencia de prensa que dieron Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Cannes, tras el estreno de Todos lo saben, la cinta de Asghar Farhadi que se proyectó como película de inauguración.

El actor evidenció en su rostro el malestar que le provocó la consulta. "La pregunta es de un mal gusto tremendo" y fue Penélope Cruz quien respondió sobre cómo funcionan trabajando juntos. "Lo hemos hecho varias veces y no nos llevamos los personajes a casa al final del día porque tenemos la misma visión del trabajo", afirmó, especificando que esa dualidad, ese "viaje de ida y vuelta a ambas dimensiones", es precisamente lo que la "apasiona" sobre su profesión.

La actriz puso paños fríos asegurando que no tiene pensado "trabajar cada dos años" con su marido. "Lo haremos de vez en cuando, cuando consideremos que está bien, pero no muy a menudo", sentenció.

El periodista se llama Gonzalo Feito y trabaja en Caiga quien Caiga (CQC) chileno. En entrevista con Las Últimas Noticias, Feito explicó que “habíamos planificado esa pregunta y varias más. Pero de repente la conferencia de prensa se relajó y justo antes de mi turno le preguntaron a ellos (Bardem y Cruz) si ganaban lo mismo. Hubo risas, relajo, así que dije ‘voy con mi pregunta’, pero con la duda de que acá la gente anda más tensa con Harvey Weinstein y la cantidad de acusaciones, que por eso pensé que Bardem se lo podía tomar mal. Y se lo tomó mal“.

Feito aclaró que después de la conferencia se disculpó con Bardem. “Le pedí disculpas a Bardem y él me respondió ‘ya dale, todo bien’. Pero estaba medio enojado. Creo que él no me entendió, no sé. Esto también aplica como pregunta para una mujer. No hay un rollo de discriminación. No sé que pasó, mi pregunta fue un piropo. Fue tonto grave“.

“No me sentí bien. Me bajoneó que Bardem se sintiera así porque no era mi intención”, cerró Feito.