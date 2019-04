Javkin y Sukerman: del patio del Superior de Comercio a la gran pelea por la intendencia

Pablo Javkin y Roberto Sukerman hacen historia en esta etapa de Rosario. Si se mantiene la tendencia de las Paso de este domingo, en las elecciones generales del próximo 16 de junio serán los protagonistas de la gran pelea electoral para cortar con muchos años de socialismo puro en la intendencia de la ciudad. Pero detrás de los grandes números que lograron en las primarias, hay una historia compartida de militancia juvenil y de discusiones en el patio del Colegio Superior de Comercio. Este lunes, con pocas horas de sueño, ambos se saludaron en el aire de Radio 2 y ya empezaron a debatir rumbo a la contienda que definirá al sucesor de Mónica Fein.

Javkin, el gran ganador de las Paso tras imponerse a Verónica Irízar en la interna del Frente Progresista en Rosario, tiene 47 años. Sukerman, el candidato a intendente más votado ayer, nació hace 44 años. A pesar de la corta diferencia de edad, ambos se formaron en las aulas de la Escuela Superior de Comercio de Rosario y luego profundizaron sus convicciones en la Facultad de Derecho de la UNR.

Este lunes distinto para ambos, se cruzaron en el aire de Radio 2, en Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra.

“Un saludo grande a Pablo, lo felicito por su triunfo en la interna. Ayer lo saludé por teléfono y hoy vuelvo a hacerlo”, dijo Sukerman. “También aprovecho para agradecerle y para felicitarlo a Roberto, fue el candidato más votado ayer”, respondió Javkin del otro lado de la línea.

“Hace poco compartimos una actividad en el patio de nuestro querido Superior de Comercio y seguramente pronto tendremos la oportunidad de volver a encontrarnos para hablar y para discutir como lo hacíamos en aquellos años de juventud”, confió el candidato del Frente Progresista que irá por la intendencia en junio.

Poco sueño, mucha emoción

Después de haber dormido “sólo dos horas” -según confió él mismo-, Pablo Javkin atendió el llamado de Radio 2. “Siento una emoción muy grande; nos tocó ganar las elecciones que son raras”, describió. Y aseguró que “ahora comienza una nueva etapa”.

“Había que renovarse, tenía que ser un lunes distinto”, consideró el candidato que hizo historia con su victoria sobre el socialismo en Rosario.

“Quedó demostrado que es una ciudad que le gusta ser dueña del voto, en la elección pasada no nos fue bien y cuando volvemos a discutir los temas de Rosario te das cuenta que en cada elección el rosarino quiere elegir lo mejor de la ciudad”, apuntó Javkin.

De cara a los comicios del 16 de junio, el abogado anticipó que “tenemos que convencer a los rosarinos de que este frente recupera lo mejor que tuvo, que son los valores y las prácticas. Afirmó que “esta propuesta es la mejor alternativa” y enfatizó que “al Frente lo mejor que le podía pasar es renovarse y ampliarse”.

“Tiene que ser un lunes distinto y en muchos corazones es así. Viene un tiempo mejor para Rosario”, arengó por último Javkin.

Un “caramelo” y un “palito”

Después del saludo amistoso y de los recuerdos de juventud compartida, Roberto Sukerman largó la campaña para intentar captar votos que le permitan llegar a la intendencia de Rosario en junio. El propio candidato del peronismo reconoció tras las Paso que su intención es recoger seguidores del socialismo en la interna que no estarían de acuerdo con la propuesta de Pablo Javkin dentro del Frente Progresista.

“Es la segunda vez que lo intento, me tocó ser el candidato más votado y estamos seguros que vamos a ganar en junio”, aseguró el ex jefe de Anses. “La verdad que estamos muy contentos, eso no lo podemos negar”, confió.

“En la primaria, más allá de que no tenía un rival interno, lo que hice es un análisis de la realidad. Y lo que dijimos es que ganara uno u otro candidato del Frente Progresista, nos parece que es una gestión totalmente agotada”, disparó Sukerman.

Volviendo a su vieja relación con Javkin, recordó que “con Pablo tenemos una gran relación, pero también venimos discutiendo nuestras diferencias desde esos años”.

En sus críticas a la fuerza que viene gobernando Rosario desde hace décadas, el abogado rosarino describió que “(Héctor) Cavallero fue un gran intendente, (Hermes) Binner también, pero después con los años fueron perdiendo fuerza, fueron perdiendo capacidad de escuchar a la gente”.

“Pablo integró este gobierno; eso no es una crítica ni una chicana, es un dato de la realidad”, apuntó contra el que será su gran rival en las generales.

Después, Sukerman apostó por la unidad: “Tenemos que formar un gran frente, más allá del peronismo. Hemos participado de los diálogos abiertos con Ciudad Futura, con Carlos Del Frade, con Giustiniani, con muchas fuerzas jóvenes de la ciudad”.

“Nosotros estamos convencidos de que acá hay que gobernar con todos; contrario al socialismo, que en los últimos años gobernó no escuchando a nadie”, cerró el candidato del peronismo en la ciudad.