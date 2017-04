Jorge Baclini es el nuevo fiscal general de la provincia

En el nuevo paquete fue designado también Patricio Serjal Benincasa como nuevo fiscal regional de Rosario, en reemplazo de Baclini. Analía Colombo fue aprobada como defensora provincial de niñas, niños y adolescentes, María Cecilia Vranicich fue convalidada como la primera auditora general de la gestión del Ministerio Público de la Acusación (se desempeñará en el control de los fiscales, cargo que hasta ahora no había sido cubierto desde que se puso en marcha el nuevo Sistema Penal).

En los argumentos de su abstención, los legisladores del PJ dijeron que no lo hacían para objetar a nadie en particular, sino para cuestionar el sistema de evaluación de los candidatos.

