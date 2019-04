José Corral: “Bajaremos 20% la tarifa de la EPE, con menos impuestos y cuentas claras”

El candidato a gobernador de Cambiemos presentó una iniciativa para aliviar el bolsillo de los usuarios. Incluye darle transparencia y eficiencia a la empresa, claridad a las licitaciones, quitar el cargo de alumbrado público que se cobra a los vecinos de toda la provincia como ya se hizo en la ciudad de Santa Fe, y exceptuar a la EPE del pago de Ingresos Brutos, que es un costo que se traslada a los vecinos.

Corral anticipó que a diferencia de lo que sucede hoy, los sueldos de todos los funcionarios estarán publicados on line. “Se puede tener una empresa más eficiente y transparente con una tarifa más baja”.

“Se puede tener una EPE más eficiente y transparente con una tarifa más baja. Se puede y lo vamos a hacer”, dijo con elocuencia este lunes a la mañana el candidato a gobernador de Cambiemos, José Corral, al presentar una propuesta integral para la compañía eléctrica provincial que redundará en un notable beneficio para los vecinos de la la provincia. “Vamos a bajar la tarifa de la EPE un 20%, con menos impuestos y cuentas claras”, afirmó el referente de la coalición durante su exposición, realizada en el Club Ciclón Básquet, de Rosario, donde estuvo acompañado por su compañera de fórmula, la rosarina Anita Martínez.

Al entrar en los detalles de la iniciativa, José Corral conceptualizó primero que una política que permita una electricidad más barata en Santa Fe se sustentará en los siguientes pilares: “Sin privilegios, diciendo la verdad y bajando impuestos. Con mayor eficiencia y transparencia. Queremos una EPE para todos y no para unos pocos”. Adelantó a diferencia de lo que sucede hoy, los sueldos de todos los funcionarios estarán publicados on line. Y advirtió de manera general: “Hoy no sabemos cómo se maneja la empresa. Es un agujero negro donde se van millones de pesos de los vecinos de toda la provincia para financiar ineficiencia y privilegios”.

“Tras muchos años de oscuridad, ahora vienen a decir que quieren ser transparentes, a 15 días de las elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros hace tiempo que se lo exigimos. Los socialistas tardan un poco de darse cuenta de las cosas. Como con el narcotráfico”, cuestionó el intendente santafesino.

Menos privilegios, más eficiencia

José Corral dijo que durante el gobierno de Cambiemos, “eliminaremos los privilegios que obtienen los funcionarios por el sólo hecho de pertenecer a la empresa, como sobresueldos y exenciones en el pago de la luz. ¿Por qué todos los santafesinos pagamos la cuenta de la electricidad y ellos no?”, se preguntó el intendente, marcando un problema a resolver. También puso en énfasis en los sueldos de los funcionarios. “Hoy no sabemos cuánto cobran. Sólo publican los sueldos de cinco directivos y porque el tema se puso en agenda pública; antes ni eso. En la municipalidad de Santa Fe hace años que hicimos públicos los sueldos de todos los funcionarios políticos. ¿Por qué no en la EPE?”, añadió.

Otro punto señalado tiene que ver con la ineficiencia de la firma: “El 15% de la energía producida se pierde por el camino. Es lo que la misma EPE declara ante la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). Son improductividades que se trasladan al costo de la tarifa. Una gestión eficiente debe ocuparse de esto”. “Cada vecino pagará lo que consuma y no financiará estructuras obsoletas e improductivas. Daremos señales de austeridad por parte de la empresa de la energía y el Estado, y de mayor eficiencia y ahorro, que se traduzcan en definitiva en menores costos para los vecinos de la provincia”, anticipó.

Además el candidato de Cambiemos apuntó la necesidad de darle claridad a los procesos de licitación que realiza la empresa, también a los fines de optimizar recursos y que eso redunde un beneficio tanto del servicio como de la tarifa para los vecinos.

Los vecinos no pagarán Alumbrado Público

José Corral adelantó que como gobernador llevará adelante una medida como la que impulsó y está vigente en la ciudad de Santa Fe, que significó una reducción promedio de 15% de la tarifa. “Lo logramos de una manera muy sencilla y que se puede replicar en el resto de la provincia: eliminamos el cargo de alumbrado público que hace años pagaban los vecinos de mi ciudad en base a estimaciones imprecisas”, dijo el actual intendente santafesino.

En esa línea, recordó que “desde el municipio nos hicimos cargo de ese costo, pero le pedimos a la empresa que nos cobrara lo que realmente consumíamos de alumbrado público, porque no se tenían en cuenta las inversiones que la ciudad hace en iluminación LED en la principales calles y avenidas de Santa Fe”. “¿Qué logramos tras plantarnos ante la EPE para que deje de meterse injustamente en el bolsillo del vecino? Que de la pretensión de cobrarnos hasta 12 millones por mes de alumbrado público, tras realizar las mediciones como correspondían, se concluyera que el monto real era cercano a los 9 millones. Es decir, ahorramos 3 millones por mes. Hoy la Municipalidad de Santa Fe paga lo que efectivamente consume de energía en sus calles y eso ya no se lo cobran a los vecinos”, detalló.

José Corral alertó que en la actualidad “la EPE se apropia de forma ilegítima de los fondos de los municipios que hicieron el esfuerzo de poner luces LED. La colocación de estos artefactos permite reducir 60% el consumo de energía”. Describió que “La Cuota de Alumbrado Público aumentó en 16 meses el 240%. Entonces, en principio, en el marco de un plan de reemplazo de la iluminación pública tradicional por LED, en 2 años debería bajar el 50%”.

Pero además marcó que “ese incremento de la CAP en la provincia de un 240% cuando en realidad la energía aumentó un 110%, nos incita a preguntarnos, ¿qué esconde la EPE en ese incremento desmedido e injustificado de la CAP que le cobra a cada santafesino que paga su boleta a fin de mes? Si nadie controla a la EPE, nos cobran lo que se les antoja”.

La EPE no pagará Ingresos Brutos

En la actualidad la EPE paga Ingresos Brutos, que en los hechos significa otro costo que se traslada a los usuarios. “En la factura se incorpora dentro de los ítems de traslado a tarifas el 3,75% por Ingresos Brutos. Proponemos llevar la alícuota a 0%. Por lo tanto, si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura será menor. Si le sacamos a la EPE del pago de Ingresos Brutos, el costo final de la factura se reducirá en un 3,5%”, estimó el candidato de Cambiemos.

José Corral confía en que “sacando privilegios, con eficiencia, sin agujeros negros y con menos impuestos vamos a hacer una EPE para todos los santafesinos, no para unos pocos”. Recordó que hoy “todas las familias, las empresas, los comercios, las industrias están haciendo un gran esfuerzo para pagar las facturas y todos tenemos que tratar de hacer un aporte para acompañar”.

Para concluir, y como ejemplo a seguir en cuanto a gestión de una empresa estatal, el candidato de Cambiemos se referenció en Aerolíneas Argentinas: “La empresa venía de perder durante el kirchnerismo 2 millones de dólares al día. Ahora, el balance de 2018 cerró positivo. Y no solo eso: marcó récord de pasajeros y puntualidad. Y todo eso pese a los palos en la rueda, como los paros salvajes que hubo que soportar. Si el Estado nacional lo pudo hacer con Aerolíneas cuando todos daban esa batalla por perdida. ¿Cómo los santafesinos no lo vamos a poder hacer con nuestra empresa de energía? Les decimos a todos sí se puede”.