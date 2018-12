José Corral: “Santa Fe debe adherir al nuevo reglamento de uso de armas que aplica Nación”

José Corral, intendente de Santa Fe y dirigente de Cambiemos, expresó hoy su respaldo a la decisión de la gestión de Mauricio Macri de aplicar una nueva reglamentación sobre el uso de armas de fuego para las fuerzas federales".

Por supuesto que estamos de acuerdo con esta decisión, que no es una medida aislada, porque a partir de la decisión de Mauricio Macri implementada por la ministra Patricia Bullrich, ya hay todo un trabajo desandado por parte del Gobierno nacional desde el primer día para enfrentar la inseguridad, el narcotráfico y las economías del delito. Es más: nos parece que Santa Fe debería adherir a este nuevo reglamento y que lo apliquen no sólo los efectivos federales sino también la fuerza de seguridad provincial.

Eso debe ir acompañado de una profunda reforma que incluya mayor capacitación y formación para los efectivos y una clara decisión política de garantizar el orden, la convivencia y la tranquilidad pública. Es un paso, pero no alcanza con una medida aislada: tenemos que poner el problema arriba de la mesa y enfrentarlo con todos nuestros esfuerzos y con todas las herramientas que tengamos a disposición. Hacerlo con determinación.”, aseguró en declaraciones a la prensa.

El intendente santafesino enfatizó que “la gente necesita que la cuidemos, y las fuerzas de seguridad tienen que estar entrenadas y capacitadas”, y entendió que “en ese sentido hay un camino para recorrer en la provincia de Santa Fe, pero nuestra policía tiene que contar con respaldo de las autoridades. No puede ser que tenga todas las de ganar el delincuente, el violento y el que está a veces en flagrante delito, y le atemos las manos a las fuerzas de seguridad, y que quede comprometido después el oficial involucrado en sumarios y procesos judiciales”.

Fue allí cuando reiteró que “es un tema que hay que debatir, pero entendemos que Santa Fe debería tomar este buen ejemplo de la decisión del presidente Macri y de la ministra Bullrich, para dar respuestas a demandas de la ciudadanía que está cansada de los robos, de la violencia, de las entraderas, de los arrebatos. Del sálvese quien pueda”.

El dirigente de Cambiemos recordó que “Santa Fe tiene niveles de epidemia” en materia de inseguridad. “Según la Organización Mundial de la Salud estamos por encima de los niveles de epidemia, que son 10 homicidios por cada 100 mil habitantes por año: el año pasado terminamos en el departamento Rosario con 12 homicidios cada 100 mil habitantes, y en La Capital, con 13”, señaló.

Decisión política

José Corral remarcó que la seguridad “es un tema que hay que poner arriba de la mesa, y asumir una decisión política que nosotros creemos que hasta ahora no hubo en el socialismo en los últimos dos períodos: ni Bonfatti ni la actual gestión ha tomado la decisión -a lo mejor por alguna limitación ideológica- de poner este tema como prioridad y hacer lo que hay que hacer”.

También indicó que “el tema seguridad es la principal preocupación de la gente. Es lo que notamos en el diálogo con los vecinos no solo de nuestra ciudad sino en toda la provincia. La mayor angustia y ansiedad la provoca el temor a perder la vida o tener un problema serio de violencia. Y nosotros, como funcionarios públicos, no podemos mirar para otro lado. Por el contrario: tenemos que tener permanentemente a las víctimas en nuestra memoria para tomar estas decisiones. Siempre hay que tomar todos los recaudos, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados ante la inseguridad”.

Finalmente, José Corral resaltó con respecto a la nueva reglamentación puesta en marcha por Nación que “hay un trabajo muy serio y cuidadoso de la Ley, porque toma los protocolos de Naciones Unidas y se acerca mucho a lo que ya está vigente en países de la región, como Uruguay, Chile, México o Paraguay, e incluso Estados Unidos tiene protocolos parecidos”, apuntó.