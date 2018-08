José Luis Gioja: “El Gobierno hace todo lo posible para irse antes”

En medio de la disparada del dólar de las últimas horas, el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja, dijo que el peronismo no quiere que el presidente Mauricio Macri se vaya ni un minuto antes de lo que corresponde institucionalmente, pero que el gobierno “hace todo lo posible para irse antes”.

“Nosotros no queremos que se vayan ni una hora antes del 10 de diciembre del año que viene. Creo que ellos están haciendo todo lo que pueden hacer para irse antes. Pero no queremos que se vayan. Lo que le pedimos es que cambien la política económica, que pongan gente que sepa, que tenga corazón y no una piedra”, sostuvo Gioja este jueves en diálogo con C5N.

“No estamos pidiendo otra cosa que no sea el cambio de rumbo económico que está haciendo agua por todos lados”, enfatizó el también diputado nacional que criticó “la deuda, el ajuste, el estrujar al que trabaja, el hacer sufrir al más humilde”.

También se manifestó en contra del llamado a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa conocida como “los cuadernos de las coimas” y dijo que es otro acto orquestado por el oficialismo para distraer: “Las cortinas de humo ya no se pueden creer. Todo este circo que se quiere montar ya no se aguanta más. Acá hay que solucionar urgente los problemas de los argentinos que son la falta de trabajo y la caída de los salarios”.