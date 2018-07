Joven con discapacidad fue golpeado brutalmente y no consiguen despertarlo

Un joven que tiene retraso madurativo, y al que los padres de una niña de 10 años engañaron y golpearon bajo la creencia de que había acosado por redes sociales a su hija, sigue inconsciente después de la salvaje paliza que recibió y no reconoce ni a su madre.

Marcelo, el padre del joven de 24 años, habló con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2, y contó cómo fue el caso.

El muchacho, que es DJ, fue convocado por una mujer al boliche Mau para ofrecerle un trabajo e incluso adelantarle el pago. No sabía que era una trampa: cuando llegó a la esquina de Córdoba y Cafferata, fue increpado por una mujer de 33 años y su pareja, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina. Lo acusaban de comentar una foto de Instagram de una nena de 10 años. El muchacho recibió una brutal golpiza que lo dejó tendido en la vereda. Fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), con pérdida de conocimiento por traumatismo de cráneo.

La pareja que lo atacó radicó la denuncia por grooming.

La madre de la niña detectó que el muchacho había reaccionado ante fotos qe subía su hija. Según Marcelo, su familia sólo pudo constatar un par de “me gusta”.

La mujer, Florencia B., entabló una conversación en la que se hizo pasar por su hija y consiguió el número de celular del joven. Entonces, lo usó para la falsa propuesta laboral y lo esperó con su marido en la esquina de Córdoba y Cafferata.

Según publica el diario El Ciudadano, el muchacho sufrió una golpiza de la que participó más de una persona. Cuando la Policía llegó al sitio, hizo la consulta a la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales porque el prefecto acusaba al muchacho, a los gritos, de “degenerado”. El muchacho, herido, quedó demorado en la seccional 6ª. Una mujer policía de esa comisaría fue quien notó que el joven se desvanecía. Hubo una consulta a Fiscalía y el llamado a una ambulancia para que lo trasladen al hospital, en paralelo con el avisó a sus padres.

El hombre contó que su hijo no sale, no bebe alcohol, no fuma y trabaja en la quinta de un comedor. También lo acompaña los miércoles en un programa de radio en FM Paraguaya y ayuda mucho a su madre en la casa. Y niega terminantemente que tenga algún antecedente de violencia o acoso.

“Tiene golpes por toda la cabeza”, dijo sobre su estado de salud. “Estaba desfigurado. Se ve que llegó y le pegaron. Estaba desnudo además”.

Y sostuvo que la agresora se ufanó en redes sociales de haberle dado “su merecido”.