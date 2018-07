Juez ordenó liberar al ex presidente de Brasil Lula da Silva

Un juez de un tribunal brasileño concedió la libertad al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el pasado 7 de abril en una causa por corrupción pasiva, confirmaron este domingo fuentes oficiales.

El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), con sede en Porto Alegre, concedió un "habeas corpus" a Lula y pidió que la medida sea cumplida en régimen de "urgencia".

El juez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia por corrupción, cuestionó la competencia del magistrado que ordenó la libertad del ex jefe de Estado.



En un auto, Moro señaló que el juez federal de turno Rogerio Favreto es "absolutamente incompetente" para ordenar la libertad de Lula, después de que la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región le condenara en segunda instancia y la Corte Suprema votara a favor de su arresto para el cumplimiento de la pena.



Favreto reiteró en un nuevo documento que la puesta en libertad de Lula, el primer ex presidente de Brasil condenado por un delito común, debe ser "inmediata".



El juez Favreto sorprendió con su decisión y, entre sus argumentos, alegó que la prisión del ex presidente le impide ejercer sus derechos como precandidato a la Presidencia, a pesar de que se encuentra virtualmente inhabilitado por ley después de la condena en segunda instancia.



Lula fue condenado hace un año por el juez Sergio Moro, encargado en primera instancia de las investigaciones del caso Petrobras, a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.



La pena fue ampliada en segunda instancia a doce años y un mes de cárcel por la octava sala del TRF-4 de Porto Alegre, que determinó la prisión del ex presidente antes de las apelaciones en instancias superiores.