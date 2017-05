Jueza ordenó a la Policía que deje de hostigar a joven del Ludueña

Según indicó, el 18 de octubre del año pasado J.O. realizó, con el patrocinio de la Defensa Pública, la primera denuncia contra personal policial por apremios ilegales, allanamiento ilegal y detención arbitraria ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una situación similar a la descripta ocurrió el 15 de abril último, cuando efectivos policiales del CRE ingresaron a su domicilio de forma ilícita, ya que no poseían orden judicial alguna, y lo detuvieron. En la comisaría 12ª los oficiales le informaron que poseía un pedido de captura en su contra. Por ello el joven acudió tanto al Juzgado de Ejecución de Rosario como Juzgado Correccional N° 2 a los fines de regularizar su situación. Sin embargo, desde allí le manifestaron que no poseía ningún requerimiento por parte de la justicia.

