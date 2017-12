Juicio a Los Monos: la pista de Medina y el dictamen de la moto

En la parte final de la primera etapa del juicio a Los Monos, se presentaron cuatro testigos y se leyeron resoluciones vinculadas a la causa 913/12 que empezó a ser juzgada desde el 21 de noviembre. Entre las personas que declararon, estuvo un ex agente de la Brigada Operativa de la División Judiciales, quien señaló que uno de sus superiores habría estado vinculado a Luis Medina, narco asesinado a balazos a finales de 2013, a quien le daba información antes de allanamientos. Además, la pareja de Ariel Máximo “El Viejo” Cantero indicó que hace años que él no tenía “mucho vínculo” con sus hijos mayores.

En la 21ª jornada del juicio que se realiza en el Centro de Justicia Penal, Germán Almirón, ex policía de la Brigada Operativa de Judiciales que está condenado por extorsión –en primera instancia– en el marco de la fuga de Juan Domingo Ramírez, miembro de Los Monos que ya fue condenado en un abreviado, fue el primero en declarar. Se reprodujeron escuchas de su línea telefónica, en las que advirtió que agentes que trabajaban con él filtraban información de allanamientos.

La pista de Medina

- Almirón: ¿Cheli, me escuchás? Yo estoy en Buenos Aires. Cuando vuelvo hablamos. Recién me llama la mina que anda con (Jorge Emanuel) Chamorro, que lo entregó. El sábado mismo le avisaron a Luis Medina de la Brigada, que nosotros lo íbamos a tumbar. Y Luis avisó a todos

- Cheli (agente de Judiciales): ¿De la brigada salió?

- Almirón: Sí, de la brigada misma

- Cheli: Hijos de mil puta

- Almirón: ¿Vos a Luis Medina no llegás?

- Cheli: No, no llego

- Almirón: Decime la verdad. ¿Luis (Quebertoque) llega a Luis (Medina)?

- Cheli: No sé qué decirte. Viste como son estas cosas

- Almirón: Sí, pero me estoy arriesgando la vida. Me van a meter un petardo (bala) para que estos se llenen los bolsillos. No puede ser. Llego, hablo con (Cristian) Romero y me pido el pase. Estoy llorando de la bronca, me estoy embarrando hasta la mitad del cuerpo. No nos pueden hacer esto, loco

- Cheli: Vos no avises a nadie la próxima. Yo y vos nada más en la próxima

- Almirón: Yo no le avise a nadie. Llame a Luis (Quebertoque), al Toto (Ariel Lotito) y a vos

Esa escucha fue luego explicada por Almirón, quien reconoció que Cheli era un compañero de la ex brigada operativa, que Luis era Quebertoque, ex subjefe de esa fuerza y que “Toto” era el apodo que le puso a Ariel Lotito, quien coordinaba esa unidad. Consultado por el abogado Fausto Yrure sobre una posible relación entre Luis Medina con la División Judiciales, respondió: “Es lo que se decía. No sé con exactitud”.

“A (Raúl) Saccone le pedí varias veces el pase porque veía varias cosas y estaba en desacuerdo. Ésta era una. No voy a decir las otras, las voy a contar en la causa federal que lleva (Carlos) Vera Barros porque no tengo garantías de nada”, comentó.

El viejo, los chanchos y los caballos

Más tarde declaró la pareja del Viejo Cantero, quien contó que hace 14 años que lo conoce y que desde 2009 a la fecha tuvieron cuatro hijos. Afirmó que por fuera de la relación que mantienen tuvo seis hijos. “Con los mayores no tenía mucho vínculo. Con el menor, Dylan, sí”, aseveró.

La mujer expresó que Cantero trabajaba con ladrillos, con un criadero de chanchos y con caballos. “No tiene auto”, concluyó.

Más información que contradice a Viglione y Ferrato

Un integrante de la ex Secretaría de Delitos Complejos que trabajó para Gustavo “Gula” Pereyra afirmó que en el área de Investigación Criminal le tocó investigar venta de armas, trata de personas, secuestros y también recolectar datos sobre búnkeres donde se comercializaba estupefacientes.

“A nosotros nos distribuían el trabajo. Pereyra recibía directivas de Viglione y Ferrato y él nos decía a nosotros qué teníamos que hacer. Recolectábamos información, después qué se hacía con esa información no lo sé”, finalizó Erick T.

De esta forma, la declaración del testigo refuerza lo denunciado por Pereyra, quien manifestó a la Justicia que sus superiores le dieron directivas para investigar el narcotráfico. Esa información que fue negada tanto por Viglione como por Ferrato, quedó al descubierto tras la revisión del correo electrónico de Pereyra. En esa investigación fueron imputados los superiores del “Gula” e irán a juicio por presunto falso testimonio.

La declaración de la pareja del Fantasma

Como este jueves culmina la primera etapa del juicio y Brenda V., pareja de Martín Paz, no se presentó a declarar por tener un problema de salud, se pidió al tribunal que se incorpore al debate oral y público la testimonial ya brindada en la etapa de instrucción de la causa 913/12. En esa acta, ella manifestó que su pareja nunca le “comentó problemas con nadie ni deudas”.

“Con el cuñado, (Claudio Ariel “Pájaro”) Cantero no se frecuentaban ni tenían problemas. Martín trabajaba en la empresa de transporte Paz SRL, prestaba plata y compraba y vendía autos. En un cuaderno anotaba al que le prestaba”, sostuvo Brenda V.

“Era la primera vez que me subía a ese auto. No me había comentado nada. A veces aparecía con un auto a la mañana y a la tarde con otro. Era normal. Le compraba a gitanos y a gente conocida. En casa no había movimiento de gente. No había recibido amenazas”, finalizó la testimonial.

El dictamen en puja

La inclusión al debate del dictamen del procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, sobre la investigación al juez Juan Carlos Vienna por la moto incautada por la Policía Federal en Spadoni Motors en el marco del operativo “Peras Blancas”, generó planteos de los defensores, quienes cuestionaron al funcionario judicial por haber supuestamente “tomado partido por una parte”, que es la Fiscalía.

El dictamen de Barraguirre, que básicamente archiva la investigación al no haberse hallado certezas del vínculo entre Vienna y Luis Paz por esa moto Kawasaki Versys 1000 centímetros cúbicos, data del 14 de noviembre pasado, una semana antes del inicio del juicio. Ese dato fue remarcado por los abogados, quienes agregaron que se trata de un “blindaje” al magistrado que instruyó la causa que ahora se juzga en el Centro de Justicia Penal.

El presidente del tribunal, Ismael Manfrin, resolvió incluir el documento –leído por la secretaria– al juicio. Después de esa decisión, el abogado Adrián Martínez solicitó sumar también una resolución de la jueza Raquel Cosgaya de junio de 2011 donde sobreseyó por el delito de asociación ilícita al Viejo Cantero, Andrés “Gitano” Fernández y Silvana Gorosito, pareja de Ramón Machuca. Actualmente, Fernández será juzgado sólo en la etapa de homicidios.