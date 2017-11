Juicio a Los Monos: revelaron escuchas clave para la causa

"Monchi, le pegaron a Pájaro. Ahí me avisaron por teléfono, un pibe que estaba acá conmigo que le pegaron en la puerta de Infinity. Bah, no sé si le pegaron. Dicen que lo agarraron a tiros pero no sé, ahí estoy yendo a ver. Yo voy para allá, ¿llevó la pistola?". Ese comentario fue reproducido, entre otros, en las escuchas telefónicas que se dieron a conocer en la quinta jornada del juicio a la banda conocida como Los Monos. El diálogo ocurrió en la madrugada del 26 de mayo de 2013, cuando fue asesinado Claudio Ariel Cantero en Villa Gobernador Gálvez. En las conversaciones a las que accedió la Justicia, puede entenderse cómo se planificaron las supuestas venganzas por el crimen y quiénes fueron las personas que las llevaron a cabo.

En la jornada del martes, en el Centro de Justicia Penal desfilaron dos personas que brindaron declaraciones testimoniales. En primer lugar lo hizo Raúl Saccone Tirrico, ex jefe de la Brigada de la Policía de División Judicial, quien tuvo algunas contradicciones a la hora de dar cuenta del trabajo hecho sobre la familia Cantero y sus allegados. La parte más extensa se registró después con una empleada de la Agencia Federal de Inteligencia que intervino en las intervenciones telefónicas a los presuntos miembros de la organización.

La empleada de la AFI declaró en la sala ubicada en el segundo piso ante el tribunal, los fiscales, imputados y defensores. La prensa y el público tuvieron que seguir el acto en el primer piso, en salas distintas, sólo a través del registro de audio, lo que hizo que se perdieran algunos detalles que sólo pueden visualizarse dentro de una audiencia.

Lo que intentó demostrar la Fiscalía es su teoría del caso. Que algunos integrantes de la familia Cantero y allegados organizaban la comisión de delitos propios de una asociación ilícita –según expresaron los fiscales– como atentados, homicidios, usurpaciones, daños y amenazas. La validez de las escuchas es el eje central de la causa, ya que de las mismas se obtuvieron pruebas para llevar a cabo la acusación.

Escuchas: momentos antes del crimen del Pájaro

En la previa al 1 de mayo de 2013, feriado, se captaron dos conversaciones telefónicas donde la Fiscalía advierte que en la organización coordinan acciones en las que están vinculadas armas de fuego, "mercadería" y dinero en efectivo, delitos que los fiscales atribuyen a la supuesta asociación ilícita. Del diálogo se desprende que a Ariel Máximo "Guille" Cantero le decían "Roberto".

Diálogo que fue grabado en el CD 6 de la causa el pasado 30 de abril a las 20.20

- Interlocutor 1: "Van para allá esta noche. Sí se va a vender. Te aviso porque mañana es feriado. Pero van todos para el lado de la parada, Gordo. Viste que están vendiendo el tubito allá, lo venden bien cargado. Esta noche va a haber movimiento porque mañana es feriado. ¿Querés que vaya y te lo alcance? A ver si cierra otro paquete.

- Interlocutor 2: "Pasa que me estoy yendo a la casa de Guille a contar plata".

- Interlocutor 1: "Él estaba con la mercadería que le dejó el Cordobé (sic). Entró hoy y todavía seguía con la mercadería que había dejado el Cordobé a Tucho"

Diálogo que fue grabado en el CD 3 de la causa el pasado 25 de abril a las 19.43

- Interlocutor 1: "Ema"

- Interlocutor 2: "Hey, prepará que ahora voy a buscar la de Roberto. La cuatro y medio y el 38".

Pájaro asesinado

"Monchi, le pegaron a Pájaro. Ahí me avisaron por teléfono un pibe que estaba acá conmigo. Le pegaron en la puerta de Infinity. Bah, no sé si le pegaron. Dicen que lo agarraron a tiros pero no sé, ahí estoy yendo a ver. ¿Llevo la pistola o no?", dijo un sujeto cuya identidad no fue revelada a Ramón Machuca el domingo 26 de mayo a las 5.55, minutos posteriores a la muerte de Claudio "Pájaro" Cantero. "Llevala por las dudas pero encanutada, dejala arriba del auto", respondió Monchi.

"Hey, murió el Pájaro", señaló Machuca a otra persona que le dijo: "Fijate la Cele (Celestina Contreras, mamá de Claudio)". "Sí, estamos con Guille, la estamos esperando", respondió Monchi. Esa conversación se registró a las 6.32 de aquel 26 de mayo, cuando el ex líder de la presunta organización murió en el Heca tras haber sido trasladado del Hospital Roque Sáenz Peña.

Plan de venganza

Tras el asesinato de Claudio Ariel Cantero, se detectaron numerosas llamadas entre integrantes de la familia y distintas personas, entre ellas Juan "Chavo" Maciel, para averiguar quiénes fueron los autores de los disparos mortales frente al boliche Infinity, que era de Diego Demarre.

"Lo que vos necesites, que te libere algo, lo que tenga que hacer. Tranquilo loco, dejá que pase el luto ahora y después bueno, vos sabés loco, yo no te voy a andar diciendo. Esperalo, hay cosas que se comen frías y son mejores", dijo el por entonces policía Maciel a uno de los líderes de la banda el 26 de mayo a las 9.31, según consta en el CD N° 28 de la causa. Quien habla con el "Chavo" le apunta que testigos del crimen dijeron haber visto a Facundo "Macaco" Muñoz en el lugar, quien después fue uno de los juzgados por el asesinato, y a un "Milton", que podría ser Milton Damario o Milton César, ambos conocidos por sus antecedentes.

En las escuchas siguientes los miembros de la organización mencionan a Demarre, quien había estado en Infinity en la noche que mataron al Pájaro.

- Interlocutor 1: "Él lo hizo ir para allá? Qué hijo de mil puta ese tartamudo"

- Monchi Cantero: "Sí, él estaba ahí adentro"

- Interlocutor 1: "Mirá...¿qué, vos decís que lo entregó?

- Monchi Cantero: "Sí"

La muerte del entregador: los siete al blanco

- Chavo Maciel: "Bora blanco. Lo único que hay. Ya está casi listo. Tené en cuenta que ese auto...no esté más, entendés"

- Monchi Cantero: "Listo, listo, quedate tranquilo"

Esa conversación, registrada en el CD N° 29 de la causa, se dio el lunes 27 de mayo a las 13.17, minutos después del crimen de Diego Demarre, quien ese mediodía se dirigió en los Tribunales para presentarse espontáneamente tras la muerte de Cantero, para exponer la información que tenía y mostrarse ajeno a lo acontecido. Dentro del edificio y en inmediaciones había miembros de la organización que lo aguardaban para dispararle.

- Interlocutor 1: "Gordo"

- Interlocutor 2: "Ema"

- Interlocutor 1: "Siete al blanco. Do en el chope, do en la zapan, do en el brazo, uno en la pierna".

Ese diálogo tuvo lugar a las 13.09 (CD N° 29), momento en el que Demarre fue acribillado de siete disparos de arma de fuego. Momentos después, una de las dos personas que habla menciona que en el auto desde el que abrieron fuego estaba "Roberto" de acompañante, que se le puso "ventanilla a ventanilla" a Diego Demarre.

Muerte de Lourdes Cantero

En otra serie de escuchas, que constan en el CD N° 15 de la causa, registradas el 11 de mayo de 2013, Ramón Machuca es grabado cuando hablaba sobre la organización de un ataque a un supuesto búnker de drogas en la zona sur, que le estaría haciendo la competencia a ellos en la venta de estupefacientes.

"Monchi, yo le dije al Hernán que tenía una competencia ahí adonde está el Hernán, del lado de la Carne (barrio), y que están muy instalados. No sé si es pariente de Culín el pibe, anda en un Focus gris. Si vos me das el apoyo, lo sacamos, lo podemos echar de ahí, y nos queda la casita para nosotros", señaló un sujeto cuya identidad no fue revelada a Ramón Machuca.

Se trataba de una vivienda ubicada en Conscripto Bernardi 6374, donde según indican las escuchas, la banda sospechaba que un búnker de drogas le hacía la competencia a ellos. En este hecho, según relató el fiscal Gonzalo Fernández Bussy en el alegado de apertura, Monchi expresó en una escucha: "Ta bien. Dale a mansalva nomás". Se interpretó que fue la orden para atacar el domicilio, en el que murió la adolescente de 14 años por una herida de bala.