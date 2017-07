Una comerciante de Córdoba abrió “K-dena nacional”, el primer local “íntegramente kirchnerista”, después de fundirse con una videoteca que tenía desde el año 2015.

Carolina explicó en el programa A diario (Radio 2) que tomó la decisión ante la caída del consumo y las ventas, por lo que ya no podía afrontar los gastos de su comercio.

Vende –además de los vinos que ya tenía– tazas, mantas, llaveros, adornos y remeras que cuelgan de una vidriera, junto a imágenes de Cristina Fernández de Kirchner, que se ubica en el sur del centro de la ciudad de Córdoba.

“Era una vinoteca común y corriente y la modifiqué. El domingo armé la vidriera con muy poquito, con llaveros, tazas y un póster de Cristina. Era la última alternativa antes de cerrar y no me iba a sin luchar”, dijo la joven comerciante.

“Fue por convicciones y porque estaba fundida, es muy triste como estamos”, aseguró Carolina y planteó: “Si hay lugares para quienes quieren comprar una remera de Talleres o de Belgrano, ¿por qué no un espacio donde haya una remera o una taza k?; que no tenés donde comprarlas si no sea por las redes”.

También dijo hay personas que tienen "miedo de ser insultados por lo que piensan" y propuso "no profundizar la grieta porque el otro somos todos".

El nuevo espacio fue presentado por su dueña el lunes pasado con un video que se hizo viral. “Les presentó a mi bebé: K-dena Nacional, el primer local 100% K en el corazón del PRO, si es que lo tuviera, en Nueva Córdoba”, dice en el registro compartido vía su cuenta de Facebook.