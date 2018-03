Katy Perry besó a un chico sin su consentimiento y desató la polémica

La cantante Katy Perry que hace poco se presentó en Argentina disparó la polémica en las redes tras haber besado sin su consentimiento a un participante de American Idol, el programa en el que ella es jurado.

Benjamin Glaze tiene 19 años, canta y toda la guitarra y esta semana se presentó en el show que selecciona música y del que forma parte la vocalista californiana. Durante la audición, Glaze contó que nunca besó a una chica, luego aclararía que nunca lo hizo porque se estaba reservado para alguien especial.

Tras la confesión, Katy le pidió un beso en el cachete y él se lo dio. Luego ella le pidió un segundo beso y fue entonces cuando sorprendió al muchacho con un beso en los labios.

Lo que para los miembros del jurado de American Idol fue una broma con la que se rieron mucho, para los usuarios de las redes fue una auténtica falta de respeto. En una conversación con The New York Times, el propio Glaze afirmó que se sintió “incómodo” porque había querido reservar ese momento para una chica de la que estuviera enamorado. E incluso aseguró que si la cantante le hubiese preguntado si podía besarlo, él habría dicho que no. “Crecí en una familia muy conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuese especial”, dijo.