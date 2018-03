Kicillof a Peña: “Gobiernan desde un country”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, centró su informe en la Cámara de Diputados sobre la marcha de la economía y uno de los opositores que salió al cruce fue el ex ministro del área y actual diputado nacional Axel Kicillof, quien habló de la pérdida de empleo y un déficit que no baja: “Gobiernan desde un country”.

“No se puede jactar del crecimiento del empleo, aumentan los monotributistas pero cae el empleo industrial. Lo de ustedes es deuda con ajuste”, cuestionó Kicillof.

El ex ministro señaló que Peña y los ministros relatan una situación de supuesta mejora económica, con baja de la inflación, que no es tal y graficó: “Gobiernan desde un country, desde un barrio privado. Por eso que hay una diferencia muy grande entre lo que siente la gente y lo que ustedes predican".

Kicillof a Marcos Peña: "En dos años, Argentina fue el 1° en el ranking de contraer deuda en los mercados internacionales, U$S 166 mil millones"

En ese momento hubo algunos cruces con otros legisladores y Kicillof retrucó: “Pueden gritar, pero escuchen porque es esto lo que está pasando. Hay malestar y se ve en las canchas y en otros lados. A la gente le va mal y ustedes dicen que les va bárbaro”.

El legislador del Frente para la Victoria también cargó contra el proyecto sostenido por deuda en dólares: “Argentina fue estos dos años que pasaron el número 1 en tomar deuda en todo el mundo: 166 mil millones de dólares colocaron”.

“Es deuda con ajuste y sin embargo el déficit fiscal ha crecido. Incluso la producción de petróleo es 10% menos que el año 2015, según las estadísticas oficiales”, enumeró Kicillof y se centró en la figura del ministro de Finanzas Luis Caputo, vinculado a cuentas y empresas en paraísos fiscales.

"El Lobo de Wall Street"

“Si alguien abre una cuenta en un paraíso fiscal es porque esconde algo, es porque no quiere pagar impuestos. Es sucio, es turbio, no pueden gobernar así”, abundó.

“A (el ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz) Gilligan le encontraron un palo (un millón de dólares) en un banco de Andorra y lo echaron, mientras que a Caputo no paran de encontrarle cosas, por investigaciones que vienen de afuera", dijo. "No gobiernen desde un country y aparten a los que tienen que apartar”, agregó.

También desde el kirchnerismo, la diputada Gabriela Cerruti apuntó contra el ministro Caputo al compararlo con "el lobo de Wall Street": "¿El primo de Nicolás Caputo puede estar haciendo algo sin la venia del presidente de la Nación? ¡Déjense de mandar la parte con la ética!", dijo.

La respuesta de Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el gobierno ratifica "absolutamente a Luis Caputo como ministro de Finanzas" porque confía "en su honestidad y credibilidad", al rechazar duros cuestionamientos planteados en el recinto por diputados del kirchnerismo.

El kirchnerismo apuntó contra el ministro Caputo y Peña lo blindó fuerte en Diputados. Cerruti habló de "el lobo de Wall Street": "¿El primo de Nicolás Caputo puede estar haciendo algo sin la venia del presidente de la Nación?¡Déjense de mandar la parte con la ética!"

Además, retrucó: “La corrupción no son las sociedades offshore sino los bolsos de José López".