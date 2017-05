La Bomba Tucumana: "Estaría bueno que vuelva el servicio militar obligatorio"

Tras su confirmación al Bailando 2017 Gladys “la Bomba Tucumana”, se ha mostrado con más frecuencia en los medios. Primero la criticó a Gilda, después reveló detalles de su vida sexual y ahora opinó que no ve mal que se reinstaure el servicio militar obligatorio. Polémica asegurada.

