La Coad sobre Píccolo: "Se llegó a esta instancia por falta de diálogo"

Este jueves por la mañana la concejala y pre candidata a intendenta Verónica Irízar fue increpada por el militante y docente Guillermo Píccolo quien también agredió al equipo periodístico de El Tres. Píccolo había sido detenido el año pasado en el marco de las protestas por las obras en el barrio República de la Sexta y en aquel entonces, Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad), el sindicato al que pertenece, había reclamado su libertad. Desde el gremio condenaron su “escalada de violencia”, pero aclararon que no loPíccolo van a sancionar y exigieron en cambio más diálogo para resolver el conflicto por el plan de viviendas.

“No defendemos la actitud de Píccolo ante la concejal ni ante los medios”, sostuvo la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela en contacto con A diario, el programa que conduce Alberto Lotuf por Radio 2. Pero llamó la atención que semejante episodio está vinculado con la falta de resolución del conflicto en la República de la Sexta.

Los gobiernos municipal y provincial planean construir viviendas en la zona de La Paz y Esmeralda que son resistidas por los vecinos y algunos miembros de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Píccolo da clases de química en el Politécnico, que depende de la UNR.

“Que se haya llegado a la instancia que se llegó, tiene que ver con falta de diálogo y estamos en contra de eso”, aseveró Ferrer Varela.

La dirigente gremial agregó que desde el sindicato no pueden sancionar a Píccolo por su comportamiento ya que no es una de sus atribuciones: “Si no cumplió con su tarea, no somos los gremios los que tenemos que poner las sanciones, sino las autoridades donde desarrolla sus tareas”.

“Hasta tanto no haya una respuesta por parte de la Municipalidad, de Irízar o desde los compañeros de prensa agredidos en forma formal no vamos a tomar una postura, no estuvimos ni sabemos que pasó salvo por el video y lo que dicen”, dijo.

La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) lanzó ese mismo jueves “su preocupación y repudio” por lo ocurrido tras la conferencia de prensa de la edila.