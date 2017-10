La EPE detectó un tendido subterráneo ilegal que iría a bares de La Florida

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) detectó la conexión irregular a un tablero ubicado en Costanera y la bajada Puccio, zona norte de la ciudad, en un tendido que llegaría de forma ilegal a bares concesionados de La Florida.

"Vimos una situación anormal y desconectamos", aseguró Hugo Ceré, vocero de la EPE, al programa A Diario (Radio 2). Aclaró que presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que deberá determinar los responsables del caso.

Ceré explicó que desde el tablero salía un tendido ilegal que alimentaría a los bares concesionados que están sobre la costanera.

El hallazgo fue a “fines de septiembre” y se hizo público recién ahora. “Vimos una situación irregular sobre un tablero de alumbrado público en Costanera y Puccio, con salidas subterráneas”, dijo.

“Notamos que durante el día, al no haber alumbrado público porque las luces están apagadas, seguía tomándose carga de algunas fases del alumbrado público, o sea que había demanda”, señaló el vocero de la EPE y confirmó que procedieron a “cortar esos cables que tenían carga e informar al dueño del tablero que es la Municipalidad”.

Ceré no precisó quiénes serían los responsables del robo de energía pero aclaró que los bares de la costa, los que son concesionados del lado del río, “no son usuarios de la EPE, no existen como clientes, no tienen medidor”.

Señaló a “dos o tres” comercios de la zona. Si bien “pueden tener algún tipo de generación propia”, es difícil pensar que la soporten las 24 horas del día y eso no explicaría porque había demanda de energía del tablero municipal cuando las luces públicas estaban apagadas.

Todo eso, aclaró Ceré, quedó en manos de Fiscalía cuando se presentó la denuncia penal. El caso se agrava porque se trataría de establecimientos con una concesión pública desde hace varias décadas.