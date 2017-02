La ONU pidió despenalizar la tenencia de drogas para consumo

De acuerdo a la información del matutino porteño, desde el Poder Ejecutivo fue "bien recibida" la sugerencia de la ONU. Es más, asegura que el gobierno quiere poner en debate tanto las modificaciones dirigidas al control de la oferta de drogas como a la prevención de la demanda. Además, pretende que el debate de la ley no implique una visión de legalización absoluta de la posesión de drogas, sino que espera partir de la base ya fijada por el máximo tribunal de Justicia del país, que consiste en el permiso para una droga específica, en dosis mínimas y sin posibilidad de consumirse en público.

El pasado 26 de enero, la Cancillería recibió el informe especial hecho por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), que notifica cada año los escenarios de tráfico y consumo de drogas. Según publicó el diario La Nación, en su próximo documento mundial figurarán once puntos referidos a Argentina, uno de los países elegidos para la evaluación durante el 2016. Entre las recomendaciones que realiza, se encuentra el cambio a la ley 23.737, llamada ley de drogas.

