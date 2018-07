La Parca salió a cazar pañuelos verdes por el centro de Rosario

El que sabe por viejo es el diablo. La Parca no tanto porque fue a buscar a la intendenta Mónica Fein al Concejo y no al palacio municipal. La equivocación formó parte de una particular (particularísima) manifestación que hizo un hombre este jueves en Rosario contra el proyecto de aborto, legal y seguro.

La persona caminó por las calles vestida como “la muerte”, personificada con un atuendo negro, una careta y una guadaña. Al disfraz le sumó dos bebés colgando de una cadena.

La Parca primero buscó repudiar a Fein, quien expresó de forma pública su apoyo al proyecto que tiene media sanción de Diputados y busca ser ley en el Senado.

Pero fue a 1º de Mayo y Córdoba, al Palacio Vasallo, donde sesionan los concejales. “Fein, yo vengo por ti”, dijo, según se puede ver y escuchar en los videos que difundió el periodista Juane Basso.

La muerte falló por dos cuadras: el Palacio de los Leones está sobre calle Buenos Aires. Entonces siguió su derrotero por la peatonal Córdoba, donde un segundo testigo volvió a registrar el acting, con un discurso similar a la campaña de “Salvemos las dos vidas”.

La Parca, descubrimos ahora, es “pro vida” y no tiene GPS.