La Picasa sigue creciendo y preocupa a toda la región

El presidente de la Cuenca Laguna La Picasa, Juan Carlos Duhalde, precisó que la última medición realizada en el lugar, indica que “el nivel de la laguna llegó a 105,10 metros sobre el nivel del mar”, por lo que si no se detiene “podría inundar a la ciudad bonaerense de Junín, y pueblos vecinos de esa jurisdicción”.

Además, Mascioli desestimó la recuperación de la ruta 7 en el corto plazo, por lo que adelantó que “la actual ruta 8 no resistirá mucho más tiempo el caudal de tránsito que hoy la recorre”.

