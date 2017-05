La Policía habilitó la actividad en el aeropuerto luego de amenaza de bomba

La vocera contó que se realizaban “tareas de rastrillaje con perros”, que finalmente no arrojaron resultados positivos. A partir de esa certeza, la Policía habilitó el regreso de los empleados y de los usuarios al aeropuerto.

El aeropuerto internacional de Rosario retomó las actividades luego de recibir una amenaza de bomba este lunes al mediodía. Todo el personal había desalojado a un parque contiguo al edificio, pero pasadas las 13.30 pudieron regresar a sus puesto. La policía realizó tareas de rastrillaje, con resultado negativo. No se necesitó reprogramar vuelos.

