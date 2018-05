La Región Centro busca colocar su producción en el Sudeste Asiático

Con gran expectativa más de 30 empresas de la Región Centro (Cordoba, Santa Fe y Entre Rios) se presentaron hoy en la apertura de la Thaifex 2018, la feria de alimentos más importante del Sudeste Asiático. Junto a ellas estuvieron por primera vez en mucho tiempo los gobernadores de las tres provincias que fueron acompañados por la embajadora Argentina en Tailandia, Alicia Sonschein. Este año Argentina (representada por la Región Centro) fue destacada como Miembro de Honor del evento, lo que según confesó la embajadora significa "la más alta exposición de los productos argentinos para la región".

En un impresionante despliegue de productos de Tailandia, Japón, China, Australia y Corea, entre otros, el secretario de Industria de la Provincia, Emiliano Pietropaolo, reconoció que “el objetivo de participar es entusiasmarse con un modelo dinámico de la comercialización de productos en el mundo”.

“Queremos abrir los mercados de exportación y este es un lugar ideal. Nuestras empresas pueden venir, incrementar desde aquí sus exportaciones. Si bien algunas ya lo están haciendo queremos generar más importaciones de productos con más valor agregado y ese es el desafío”, reconoció el funcionario provincial.

Por su parte, la subsecretaria de Planificación y Relaciones Institucionales de Santa Fe, Gabriela Filipini, reconocio que Argentina “icónicamente atrae”. “Llegamos al hotel y lo primeros que vemos en el centro de Bangkok es la cara de Lionel Messi. Hay un vínculo con cosas nuestras, un potencial enorme, si hay entusiasmo se logra el buen fin. Es una tema de saber diseñar una buena estrategia, Hay muchas oportunidades aquí”.

La embajadora argentina en Tailandia, Alicia Sonschein, dijo que “la importancia de la presencia de la Región Centro es enorme. Es un honor estar aquí y con estas visibilidad. Tailandia pasa por un boom económico sostenido hace 14 meses con crecimiento continuo. Es momento para que las empresas argentinas se presenten para abrir nuevos mercados”

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, plantado en la vereda de enfrente del gobierno nacional, dijo que la Feria es una “buena oportunidad para hacer negocios”. Sin embargo, reconoció que el contexto argentino no ayuda. “Queremos un país donde se apoye al productor. Pensamos distinto al presidente en como resolver los problemas de Argentina. Estamos para apoyar y cooperar pero las políticas las define el gobierno nacional. Vemos que hay una situacion muy preocupante. Tasas de interés altas, los movimientos del dólar, mientras esto siga así no va a haber inversiones productivas sino especulativas. Hay decisiones económicas que se deberían haber tomado y no lo hicieron. Esperemos que no sea tarde para corregirlo”.

Mientras sus frases repiqueteaban entre los invitados al eventos, los empresario de la Region intentaban hacer negocios en la feria de comercialización de alimentos más importante del Sudeste Asiático. Desde Santa Fe viajaron solo 9 empresas que se atrevieron a vencer las dudas de enfrentar tan indefensos un mundo comercial donde imperan reglas más dinamicas a las criollas.

Las siguientes son las empresas santafesinas presentes:

–Insuga SA.: localizada en Recreo, produce harinas de carne y hueso, grasa bovina refinada y margarina. Es la principal compañía regional de transformación de materia prima cruda proveniente de la elaboración de despojos frescos de faena, procedentes de establecimientos habilitados.

–Ronalb SRL: empresa familiar de la ciudad de Álvarez, con producción centrada en arvejas, lentejas, maíz pisingallo, porotos, garbanzos. Es la rama agroexportadora de un grupo de firmas que desarrollan diferentes actividades relacionadas con el agro en Argentina. Comercializa y produce en campos propios y en sociedad con terceros, aplicando tecnología moderna.

–Agricultores Federados Argentinos SCL (AFA SCL): localizada en Rosario, su producción se basa en arvejas, maíz, porotos. Es la principal Cooperativa Agropecuaria de primer grado en Argentina y una de las más grandes y pujantes de América latina.

– Paladini SQ: afincada en Villa Gobernador Gálvez, sus productos son carne porcina, menudencias de carne porcina. Es una empresa argentina dedicada a la elaboración y comercialización de fiambres, embutidos, chacinados, hamburguesas, salchichas y quesos.

Friar SA: de la ciudad de Reconquista, su producción es la carne vacuna con una amplia infraestructura instalada en una de las más importantes cuencas de producción agrícolaganadera de la República Argentina, en la cual trabajan más de mil personas distribuidas en cuatro plantas de producción, debidamente habilitadas para la exportación de sus productos a los principales mercados del mundo.

–Frigorífico Recreo: también de Reconquista, su producción es igualmente la carne vacuna. La empresa tiene una producción promedio de dos millones de kilos mensuales en alimentos, entre ella, carnes, fiambres, grasas y menudencias.

–Corlasa: de Esperanza, su producción se centra en la leche en polvo. Con una planta de 5 mil kilos por hora, procesando 800 mil litros de leche fresca por día. También dispone de una planta de última generación de grasa de leche anhidra (AMF).

–Cabaña Los Ombúes Santa Fe: de la localidad de Hughes, su producción es la cría de ganado vacuno.

–FML Meat Service: de Nelson, su producción abarca carne de res, despojos y aves de corral. Es una empresa con amplia experiencia en la producción y comercialización de todos los productos in natura, principalmente cortes de carne de res, despojos y aves de corral.