La UNR se suma a la lucha contra la esclavitud

El pasado lunes 2 de julio el rector Arq. Héctor Floriani y el presidente de la Fundación para la Democracia Internacional, Guillermo Whpei, suscribieron un acuerdo de cooperación institucional que promueve la realización de estudios sobre la temática, acciones de docencia y de comunicación por parte de la Universidad Nacional de Rosario, según publicó el sitio de esa casa de estudios.

El acuerdo se da en el marco de la iniciativa que Fundación para la Democracia Internacional impulsó en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el fin de articular acciones con universidades nacionales de todo el país. Las universidades han sido las primeras instituciones públicas en comprometerse a adquirir productos libres de trabajo esclavo.

La Universidad Nacional de Rosario es la primera casa de altos estudios en adherirse a este plan, que cuenta con cuatro áreas de traajo: la realización de estudios sobre la problemática, la inclusión de la temática en los planes de estudio, la certificación para productos libres de trabajo esclavo y la realización de acciones de concientización en la sociedad.

Al momento de rubricar el convenio, Floriani expresó: "Tenemos una responsabilidad con los intereses públicos, y me parece evidente que hay que esforzarse por erradicar la esclavitud, por lo que no nos costó ningún esfuerzo la decisión." Por su parte, Guillermo Whpei destacó el papel que jugó el rector de la UNR en la firma del convenio con el CIN, y "la valentía de tomar este caso, porque la esclavitud existe, es una realidad de todos los días y la Argentina no es la excepción."