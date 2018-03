La bronca del dueño de un salón de fiestas que sufrió ocho robos

El dueño del salón de fiestas infantiles Aloha Eventos de Eva Perón al 8300 mostró su preocupación e impotencia porque ya sufrió ocho robos y no encuentra explicaciones por lo ocurrido.

Germán detalló en La Primera de la Tarde (Radio 2) que los asaltos comenzaron cuando estaban acondicionando el local para luego continuar y ser casi una costumbre con la que conviven.

"En los últimos tres meses fueron cuatro robos y en estos últimos 15 días dos, ya no sé qué pensar", continuó, y dijo que los delincuentes siempre disponen de una hora de tiempo para llevarse todo lo que hay en el salón a pesar de tener alarma y cámaras de seguridad y de que a dos cuadras hay un móvil policial que permanece toda la noche en el lugar sobre calle Wilde.

"Saben que en el salón no hay nadie a la noche, vienen seguramente con un flete y se llevan parlantes, luces y sillas. No es tan fácil sacar esas cosas, pero como acá no hay vecinos nadie ve ni escucha nada", indicó el dueño, quien luego se lamentó por no tener respuestas de la policía y fiscalía a pesar de haber aportado imágenes de lo sucedido.