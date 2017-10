La causa del ex fiscal Rodrigo pasa a la Justicia Federal

La causa del ex fiscal rosarino Fernando Rodrigo, a quien se acusa de haber ordenado escuchas telefónicas ilegales a su ex novia, a dos amigas y al padre de la joven, pasa a la Justicia Federal. El caso está caratulado como abuso de autoridad y el expediente fue recepcionado este viernes en el Juzgado Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida se basa en la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que los delitos relacionados con telecomunicaciones en general y con intervenciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto en particular son de competencia única y exclusiva de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal del Poder Judicial de la Nación.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de recibir la denuncia contra el ex fiscal Rodrigo, le asignó la misma a la fiscal Natalia Benvenuto, de la sede de Cañada de Gómez, quien preservó todas las pruebas de interés para la causa, realizó la investigación y procesó la evidencia recolectada.

Luego concluyó que es pertinente enviar la investigación a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Fernando Rodrigo, a quien le aceptaron su renuncia al MPA, fue denunciado por presuntas escuchas irregulares. Está sospechado de haber solicitado en varias causas judiciales –en la que no tienen relación– las intervenciones telefónicas de las líneas de su ex novia, de dos amigas y de su ex suegro.