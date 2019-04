La conmovedora carta de la mamá de la joven asesinada en Alsina al 2800

La mamá de María Soledad Sotelo, la mujer que fue asesinada de un tiro en la cara después de increpar a un motociclista que casi atropella a uno de sus hijos en Alsina al 2800, escribió una conmovedora carta. El texto está dirigido a una mujer que supuestamente encubrió al homicida. Por otra parte, el joven de 19 años que fue detenido el sábado pasado por ocultar datos del autor del crimen fue imputado este lunes y liberado con una serie de reglas de conducta.

"Hoy te escribo esta nota para vos, R. Para vos, de madre a madre. A vos, que el día que le volaron la cabeza a mi hija corrimos con mi amor compañero a tu casa y te dijimos: «Decinos por favor quién fue el que le tiró un tiro en la cabeza a mi hija». Y vos me contestaste: «No sé, no lo conozco». Y sí lo conocés, vos lo conocés bien porque siempre estaba en tu casa", comienza el texto que fue acercado a Rosario3.com.

"No tuviste códigos, dignidad, corazón de madre. Pero a pesar de todo sos una mujer de suerte porque vos vas a tener la mirada de tus hijos, el abrazo, la sonrisa, el «feliz cumpleaños mamá», el Día de la Madre, y yo no. A mí sólo me queda la imagen de mi hija con un tiro en la cabeza. Sí, con un tiro en la cabeza que le pegó ese que me dijiste no conocer y estaba siempre en la puerta de tu casa", agregó.

Estela, madre de Soledad, continuó: "Sólo le pido a Dios que tu conciencia no te deje dormir, que cada vez que cierres los ojos veas la cara de mi hija, la que vos conocías y alguna vez le hablaste. La que dejó a una nena de 7 años que nos dice: «Mi mamá no va a estar más, pero la voy a recordar siempre». A un nene que a punto de cumplir 6 años me dice: «Abuelita, extraño a mi mamá». A un pibe laburador, honesto, buen padre, compañero de María Soledad, que peleaban la vida juntos, para que a sus hijitos no les falte nada y hoy está desvastado y no sabe qué hacer".

"Esto te lo escribe Estelita, como vos me decías cada vez que me traías un trabajo de costura. La mamá de María Soledad Sotelo, que el 18 de abril ése que vos me dijiste no conocer y siempre estaba en tu casa, le voló la cabeza. Esto te lo escribo porque te repito: no tuviste la dignidad y los códigos para venir a dar la cara y decirme la verdad", concluyó.

Imputado por ocultar datos del homicida

Desde Fiscalía informaron que este lunes fue imputado Valentín Francisco Z., de 19 años. La fiscal de Homicidios Dolosos Marisol Fabbro lo acusó de ocultar "detalles relevantes para la identificación del autor" del asesinato de Soledad, ocurrido el jueves a la tarde en Alsina al 2800.

La jueza penal de Primera Instancia Silvia Castelli aceptó la calificación presentada por la Fiscalía y dictó la libertad del imputado con las siguientes reglas de conducta por el plazo de 90 días: someterse ante un garante personal; firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial; prohibición de salidas del país; prohibición de tener contacto con familiares de la víctima; prohibición de reuniones en la vía pública; y caución real de 5 mil pesos, que, una vez depositado, recuperará la libertad.