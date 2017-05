La decisión del príncipe de Edimburgo que entristece al Reino Unido

La notificación de palacio ha estado precedida de numerosas especulaciones en las redes sociales, después de que el periódico "The Daily Mail" publicara hoy que los secretarios de la Reina y el duque habían convocado a todo el personal de la Casa Real para hacerles un anuncio.

El duque de Edimburgo es patrón, presidente o miembro de más de 780 organizaciones, con las cuales "seguirá estando asociado", aunque no desempeñará "un papel activo".

Según informó EFE, el duque, de 95 años, mantendrá los compromisos adquiridos hasta finales de agosto, tras lo cual ya no aceptará invitaciones, aunque "puede ser" que en el futuro asista a eventos públicos de su elección, dice la nota del Palacio de Buckingham.

