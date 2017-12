La defensa de Cristina rechazó la acusación de traición a la patria

La defensa de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner aseguró este martes ante la Cámara Federal porteña, que "sólo un pasquín" o una resolución judicial "disparatada" puede concluir la presunta existencia del delito de "traición a la Patria" a raíz de la firma del luego fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.

Así lo afirmó el abogado Alejandro Rúa en la audiencia que, desde las 10.15, se desarrollaba en los Tribunales Federales de Comodoro Py en el marco de la causa en la que la ex mandataria, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, entre otros, son investigados por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

"No hay dos bibliotecas para abordar el delito de 'traición a la Patria'. Todas demandan la existencia de un conflicto. No hay 'traición a la Patria' en tiempos de paz; sólo puede sostener lo contrario un pasquín o está resolución disparatada", argumentó Alejandro Rúa en su exposición ante los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.

En ese marco, aseguró que "es falso" que el Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán "haya tenido otro objetivo" que el de procurar avanzar en la investigación del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos.

En tanto, sobre la acusación a raíz de la supuesta existencia de una diplomacia paralela para la gestión del acuerdo con Irán, la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner -también ejercida por la abogada Graciana Peñafort- sostuvo que "todas las veces que citan Timerman" en las escuchas telefónicas que constan en la causa, "es para discriminarlo e insultarlo".

En el marco de la audiencia que se desarrollaba esta tarde en los Tribunales Federales de Comodoro Py también se encontraban presentes la defensa del detenido ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, como así también la del diputado Andrés "Cuervo" Larroque.

Se trata de la instancia previa a que la Sala II de la Cámara Federal porteña resuelva las apelaciones interpuestas por los acusados en este expediente, que tramita en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio y que está basado en la denuncia presentada por el entonces fiscal Alberto Nisman pocos días antes de ser hallado muerto de un balazo en la cabeza en el departamento en el que vivía en la zona de Puerto Madero.

En cuanto a las apelaciones de los procesamientos y prisiones preventivas ordenadas, Bonadio envió todos los recursos la semana pasada a la Sala II del Tribunal de Apelaciones que casi de inmediato fijó audiencia hoy a las 10.15 con la intención de escuchar a los defensores y resolver antes de fin de año.

Luego de escuchar a las defensas, los camaristas de esa Sala quedarán en condiciones de resolver sobre las apelaciones al fallo en el que Bonadio procesó a la ex presidenta, al ex canciller Timerman, y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, entre un total de doce acusados, por supuesta traición a la Patria y encubrimiento agravado.

En la causa están detenidos en cárcel común Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, mientras que Timerman tiene prisión domiciliaria por su salud y la ex presidenta está libre porque posee fueros parlamentarios por su condición de senadora nacional.

Estos seis acusados fueron procesados con prisión preventiva mientras que otros seis están procesados pero sin prisión, entre ellos Parrilli, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona.

Además de apelar el procesamiento y prisión preventiva de Zannini, su abogado Mariano Fragueiro Frías pidió a Bonadio que declare la inconstitucionalidad del delito de "traición a la Patria", que derivó en el encarcelamiento de su cliente.