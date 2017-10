La defensa de Guille Cantero denunciará por "desobediencia" al titular penitenciario

Los defensores legales de Ariel Máximo Cantero, alias "Guille", y Emmanuel Chamorro adelantaron este sábado a Rosario3.com que denunciarán por "desobediencia" al secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, quien señaló que es "imposible" trasladar a ambos detenidos a un pabellón común de la cárcel de Coronda, como ordenó la Justicia. También recurrirán a la Corte Suprema de Justicia con un recurso directo, si no se modifica esa actitud.

Los abogados dijeron que el viernes, después del fallo del juez de la Cámara Penal Daniel Acosta que habilitó ese cambio de pabellón, realizaron una presentación ante ese magistrado de segunda instancia para reclamar el cumplimiento del mismo, basado en un hábeas corpus.

Para los letrados, la "negativa constituye un hecho de inusitada gravedad institucional, ya que un funcionario administrativo se niega a cumplir con una orden judicial, lo cual provoca un verdadero conflicto de poderes, inadmisible en un Estado de Derecho".

El acto es "un indudable mensaje disciplinador al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe a fin de que lo jueces no cumplan con su deber constitucional de controlar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, a efectos de evitar que sean sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes", añadieron los abogados de Cantero y Chamorro, acusados de líder e integrante de la banda narcocriminal Los Monos, respectivamente.

Edwards describió que ambos detenidos se encuentran en celdas individuales en el pabellón 6 de Coronda. Reconoció, como dijo Cococcioni, que no se trata de los conocidos "buzones" de castigo. Pero de todas maneras implican "aislamiento". "No acceden al patio, no tienen actividades", protestó y dijo que desde el año pasado -cuando fue trasladado a ese penal- está en esas condiciones que le producen "daños psicológicos y físicos".

"Si el Servicio Penitenciario Provincial no puede garantizar que se respeten los estándares mínimos de seguridad y paralelamente que todos los internos puedan ejercer sus derechos sin necesidad de encontrarse en un régimen de aislamiento, implica reconocer su propia inoperancia y que no puede cumplir la función para la cual fue creado, lo cual debería provocar la inmediata intervención de las autoridades políticas de esta provincia a fin de corregir y solucionar esta cuestión", añadieron los abogados en su planteo.

Denuncia y recurso a la Corte

"Para el supuesto -continuaron- de que el Servicio Penitenciario persista en el incumplimiento de la orden judicial, esta defensa técnica denunciará penalmente al Secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Dr. Cococcioni, por el delito de desobediencia, y a su vez solicitará la inmediata intervención de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, la cual tiene competencia originaria y exclusiva para entender cuando se genera un conflicto de poderes".

Los abogados también plantearon la posibilidad, si el lunes no se concretan los traslados requeridos, "de denunciar este incumplimiento ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, lo que provocará la responsabilidad internacional del Estado Argentino por las omisiones de funcionarios provinciales".

Más temprano, Rosario3.com informó que el gobierno provincial, a través del secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, consideró "de cumplimiento imposible" modificar la situación de detención de ambos. También envió una carta a los magistrados para que sean "específicos" con sus decisiones relacionadas a la ubicación de detenidos considerados de "alta peligrosidad".

En medio de la discusión, el viernes, la Policía Federal allanó la celda de Guille Cantero por una investigación donde se sospecha que el líder de Los Monos planeaba dos secuestros extorsivos con otros dos miembros de la banda.