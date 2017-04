La demanda de Lorenzetti contra Carrió ronda el millón de dólares

Además, en la entrevista, Rizzo dijo no saber "por qué este encono" de Carrió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que, en lo personal, respeta "muchísimo" a la legisladora y líder de la Coalición Cívica, a quien le agradeció el respaldo que en su momento dio a ministro Carlos Fayt para su continuidad en la Corte Suprema de Justicia.

"No menos de eso vale el honor de un ministro de la Corte y más de su presidente", insistió en señalar Rizzo al referirse a la demanda, que según dijo promoverán contra la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica.

Allí, autoreferenciándose como abogado de Lorenzetti, Rizzo, quien a su vez encabeza el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, responsabilizó a Carrió de llevar adelante "una campaña de difamación" contra Lorenzetti que "ha puesto en vilo el honor y la credibilidad" del titular de la Corte Suprema de Justicia, al denunciarlo por supuesto "enriquecimiento ilícito y negocios 'non sanctos'", según enumeró.

"El próximo paso es la promoción de una demanda por daños y perjuicios que va a ser millonaria, lógicamente, porque el honor en realidad no tiene precio, pero el lugar, la posición social de la persona y el ingreso mensual hacen que la demanda de Lorenzetti sea de no menos de seis ceros en dólares, tiene que rondar el millón de dólares", dijo Rizzo.

