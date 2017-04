La emocionante actitud de un chico santiagueño hacia un indigente

De a poco va tomando trascendencia nacional la historia de un chico santiagueño llamado Erwin Mayer que tuvo un emocionante gesto hacia un indigente que estaba aterido por el frío el miércoles a la madrugada en Santiago del Estero.

El joven caminaba junto a dos amigos por una calle de la capital santiagueña cuando observó que un hombre que vive en la calle estaba temblando por las bajas temperaturas. Al mirar sus pies, notó que los tenía desnudos.

El muchacho se sintió consternado por la escena. Volvió sobre sus pasos, se quitó las zapatillas y se las ofreció al pobre hombre. El chico volvió a su casa descalzo.

El emocionante episodio trascendió porque uno de los chicos que caminaba junto a Erwin escribió una carta con los detalles al Nuevo Diario de Santiago del Estero:

"Quería contarles algo que nos pasó hace 5 minutos. Estábamos volviendo de la plaza Libertad de comprar helados con otros 3 amigos, cuando nos encontramos con esta persona, que con este frío no contaba con mucho abrigo, pies descalzos y sin hogar. Estaba sentado en una vereda, pasamos de largo y a los 10 metros mi amigo, Erwin Mayer decidió regresar y le obsequió su calzado. A Erwin no le importó el frío, regresó descalzo al departamento donde estábamos. Quizás esto no sea mucho para nosotros pero para él es y será mucho", detalló.