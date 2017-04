La falta de caricias de chico puede traer problemas de grande

Es por eso que para los investigadores el déficit de caricias durante la vida temprana puede tener efectos negativos sobre comportamientos y estados psicológicos a edades adultas, ya que al no viajar estas sensaciones táctiles al sistema límbico, el desarrollo del cerebro se ve resentido.

Como estos sensores aportan información desde el principio de nuestra vida, un fallo en ellos durante el neurodesarrollo puede impactar negativamente en el funcionamiento del cerebro social. “Un ejemplo de ello son las personas con trastornos del espectro autista, quienes no procesan adecuadamente el tacto emocional”, indicó Francis McGlone, líder del estudio, según consignó la revista Neuron y reprodujo el sitio Muy Interesante .

